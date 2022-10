أوكرانيا.. زيلينسكي يتهم روسيا بتدمير ثلث قطاع الطاقة والأوربيون يدعون لتسريع الإعمار

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة أمام مؤتمر حول إعادة إعمار بلاده اليوم الثلاثاء “إن الصواريخ الروسية والطائرات المسيرة إيرانية الصنع دمرت أكثر من ثُلُث قطاع الطاقة في أوكرانيا”.

من جانبها قالت رئيسة المفوضية الأوربية (أورسولا فون ديرلاين) إنه يتعين على العالم ألا يضيع الوقت وأن يساعد الأوكرانيين على إعادة بناء بلادهم سريعا مشيرة إلى أن الاتحاد مستعد لتنسيق إجراءات إعادة الإعمار.

وفي خطابه أمام المؤتمر الذي حضره المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيسة المفوضية الأوروبية وعدد آخر من كبار السياسيين والمسؤولين قال زيلينسكي “روسيا تدمر كل شيء حتى تزداد علينا صعوبة تجاوز الشتاء”.

وناشد الرئيس الأوكراني دعم المجتمع الدولي لتغطية العجز المرتقب في الميزانية العام المقبل، وقال “يجب أن نتخذ قراراً خلال هذا المؤتمر لسدّ فجوة عجز الميزانية للعام المقبل” وقال “إنه مبلغ كبير جدّاً قدره 38 مليار دولار إنها رواتب معلّمين وأطبّاء والمعاشات التقاعدية”.

وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس في المؤتمر أنّ إعادة إعمار أوكرانيا “يجب أن تبدأ الآن وبيّن خلال افتتاح المؤتمر الدولي لإعادة إعمار أوكرانيا، أن المسألة “ليست أقل من وضع خطة مارشال جديدة للقرن الواحد والعشرين”.

من ناحية أخرى قُتل 7 مدنيين وأصيب 3 آخرون أمس الاثنين في بلدة باخموت الواقعة في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، والتي تعدّ مسرحاً لمعارك عنيفة مع الجيش الروسي منذ أشهر، بحسب ما أفاد الحاكم المحلّي اليوم الثلاثاء.

وقال الحاكم عبر تلغرام إنّه تمّ العثور على جثث 3 مدنيين قُتلوا في وقت سابق في موقعَين في المنطقة، في حين أشار الجيش الأوكراني إلى هجوم روسي باتجاه باخموت الواقعة في شمال المنطقة، ومدينة أفدييفكا على بعد نحو 50 كيلومتر جنوباً.

وصدّت القوات الأوكرانية أمس الاثنين هجمات روسية بالقرب من 10 بلدات من بينها باخموت، في منطقتي دونيتسك ولوغانسك (شرق).

russian aerospace forces are a good suppliers of the scrap metal for Ukraine. pic.twitter.com/LWOyYoPzW7

— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 24, 2022