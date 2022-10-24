سلمان رشدي يفقد إحدى عينيه وتُشلّ إحدى يديه بعد هجوم نيويورك

قال وكيل أعمال الروائي البريطاني سلمان رشدي إن الكاتب فقد البصر بإحدى عينيه وأصيب بإعاقة في إحدى يديه، فضلا عن إصابات أخرى ناجمة عن هجوم عليه خلال فعالية أدبية في نيويورك في أغسطس/آب الماضي.

وأضاف الوكيل أندرو وايلي في مقابلة مع صحيفة (الباييس El País) الإسبانية، أن سلمان رشدي (75 عامًا) أصيب بثلاثة جروح خطيرة في رقبته، وبعجز في إحدى يديه جراء قطع أعصاب في ذراعه، فضلًا عن نحو 15 إصابة أخرى في الصدر والجذع.

ورفض وكيل الأعمال الإفصاح عما إذا كان مؤلف كتاب “آيات شيطانية” لا يزال في المستشفى.

وهاجم شاب أمريكي من أصل لبناني يدعى هادي مطر (24 عامًا) في 12 أغسطس الماضي سلمان رشدي وهو يتهيّأ للمشاركة في ندوة بشمال ولاية نيويورك، فوجّه إليه طعنات عدة خصوصًا في العنق والبطن.

الكاتب #سلمان_رشدي.. صاحب آيات شيطانية يتعرض للطعن pic.twitter.com/WRKx9v0j38 — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) August 12, 2022

ونُقل الروائي حينها إلى المستشفى بعد إصابته بجروح خطيرة جراء الهجوم، ووجهت إلى مطر تهمة الشروع في القتل من الدرجة الثانية وتهمة الاعتداء من الدرجة الثانية إلا أنه دفع ببراءته في أولى جلسات محاكمته، وهو يقبع حاليًّا في سجن على ذمة القضية.

وواجه رشدي، المولود في أسرة هندية مسلمة، انتقادات واسعة بسبب روايته الرابعة “آيات شيطانية” التي وُصفت بأنها تحتوي على فقرات فيها ازدراء بالدين الإسلامي، وتم حظر الرواية في دول كثيرة عند نشرها سنة 1988.

وفي العام التالي أصدر الزعيم الأعلى الإيراني الراحل آية الله روح الله الخميني فتوى دعت إلى قتل رشدي بتهمة التجديف (السخرية من كلام الله وآياته ورسله).