من أصول هندية.. ماذا تعرف عن رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك؟

أصبح وزير المالية السابق ريشي سوناك، اليوم الاثنين، رئيس وزراء بريطانيا الجديد، بعدما سحبت منافسته الوحيدة بيني موردونت ترشحها في السباق الداخلي لحزب المحافظين على المنصب.

وجاء فوز سوناك بالتزكية بعد انسحاب وزيرة الدفاع البريطانية السابقة بيني موردونت من السباق قبل دقائق من الموعد النهائي للترشح.

وأعلن غراهام برادي، رئيس “لجنة 1922” (المسؤولة عن تنظيم شؤون الحزب)، في بيان، فوز سوناك برئاسة الحزب ورئاسة الوزراء.

وبذلك أصبح الطريق ممهدًا أمام سوناك (42 عامًا) لتولي رئاسة وزراء بريطانيا، ويصبح سوناك -المنحدر من عائلة هندية مهاجرة والمولود في مدينة ساوثهامبتون- أول زعيم بريطاني من خلفية أقلية عرقية في المملكة المتحدة.

كان سوناك -الذي هاجر أجداده من شمالي الهند إلى المملكة المتحدة في الستينيات- محللًا في بنك غولدمان ساكس، وعمل لاحقًا في صناديق مضاربة، وأصبح نائبًا بمجلس العموم البريطاني (البرلمان) عام 2015.

تولى سوناك -المدافع عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي- منصب وزير المالية عام 2020، لكنه تعرّض لانتقادات بسبب الإجراءات غير الكافية للحد من ارتفاع الأسعار.





ويبحث حزب المحافظين عن قيادة جديدة للمرة الثانية في غضون أشهر قليلة، بعد ترك رئيسة الوزراء ليز تراس منصبها عقب 6 أسابيع من توليها المنصب، وهي الفترة التي اتسمت بفوضى غير مسبوقة تحت ضغط من حزبها. وبعد ذلك سارع رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون إلى الحديث عن العودة، لكنه انسحب بشكل مفاجئ مساء أمس الأحد.

وقدّم سوناك نفسه مرشحًا يمكنه توحيد الحزب، ودعمه أخيرًا وزيرة التجارة كيمي بادنوش ووزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان، وهما سياسيتان بارزتان من أقصى اليمين في الحزب. وكان سوناك قد حذر أثناء الحملة الانتخابية السابقة لقيادة الحزب -في الصيف الماضي على وجه التحديد- من الفوضى المالية التي سببتها ليز تراس، عبر سياساتها الاقتصادية خلال فترة رئاستها القصيرة.

ومع ذلك، يشير خبراء إلى أن سوناك لا يحظى بدعم الحزب وكتلته البرلمانية بأكملها، حيث يتهمه العديد من الأعضاء بأنه تسبب عبر استقالته من منصب وزير المالية في سقوط جونسون الذي يحظى بشعبية على مستوى قاعدة الحزب.

بالإضافة إلى ذلك، يشير منتقدون إلى الثروة الكبيرة لسوناك، الذي قد يكون أغنى عضو في البرلمان البريطاني.

تجدر الإشارة إلى أن المصرفي الاستثماري السابق متزوج من ابنة مؤسس شركة (إنفوسيس)، التي تمتلك حصة تُقدَّر بمئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية في شركة تكنولوجيا المعلومات الهندية العملاقة.