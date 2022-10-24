مصر.. قرار رئاسي بالإفراج عن الناشط السياسي زياد العليمي

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا اليوم الاثنين بالإفراج عن الناشط السياسي زياد العليمي المسجون منذ عام 2019.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن السيسي أصدر قرار العفو “استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي”.

وأضافت الوكالة أن القرار يأتي “استكمالاً لدعوة الرئيس السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي”.

وكان العليمي أحد النشطاء المصريين البارزين خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك، وسُجن بتهمة “نشر أخبار كاذبة ” بعد مقابلة أجرها مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

الحمد لله

عفو رئاسي عن زياد العليمي

عقبال البواقي pic.twitter.com/4EtzjBKB4b — أحمد أبوالعلا ماضي المحامي (@Ahmed_Aboulela) October 24, 2022

وقبل أيام، أعلن عضوان في لجنة العفو الرئاسي بمصر أنه تقرر إخلاء سبيل 35 محبوسًا احتياطيًّا في قضايا رأي.

ووفق القانون المصري، فإن النائب العام هو صاحب السلطة في إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا، ولرئيس البلاد حق إلغاء العقوبة كلها أو بعضها عن من صدرت عليهم أحكام نهائية.

وفي 24 أبريل/ نيسان الماضي، جرى تفعيل عمل لجنة العفو، مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي بالتزامن مع دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي آنذاك إلى بدء أول حوار وطني منذ وصوله إلى السلطة صيف 2014.