مصر.. إصابات إثر انهيار جزئي لكوبري تحت الإنشاء في الجيزة (فيديو)

تعرّض كوبري تحت الإنشاء في محافظة الجيزة المصرية لانهيار جزئي، مساء الإثنين، مما أدى إلى وقوع إصابات بين المواطنين.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية ارتفاع عدد الإصابات نتيجة انهيار الكوبري بجوار محطة مترو الأنفاق بشارع فيصل، إلى 7.

وأضافت المصادر أن المصابين نُقلوا إلى 3 مستشفيات لتلقي العلاج، بينما بدأت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

وأظهرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي حالة الهلع التي أصابت المواطنين أثناء مرورهم في مكان الحادث، وسط حالة من الغضب بسبب انعدام إجراءات السلامة.