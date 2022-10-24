الأمم المتحدة: 42 ألف مهاجر أفريقي وصلوا إلى اليمن منذ مطلع 2022

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، أمس الأحد، وصول أكثر من 42 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن، منذ مطلع العام الجاري.

وأفادت بأن الوضع على طول المناطق الحدودية لليمن، لا يزال محفوفًا بالمخاطر مع استمرار الإبلاغ عن انتهاكات لحقوق الإنسان التي يتعرّض لها المهاجرون.

وبحسب المنظمة فإن عدد من قاموا بهذه الرحلة منذ بداية العام الحالي، عبر أكثر طرق الهجرة البحرية ازدحامًا في العالم قبل كوفيد-19، وصل إلى 42 ألفًا و70 مهاجرًا أفريقيًّا.

After undergoing traumatic experiences, migrants have few places where they can turn to for support. IOM helps migrants to access psychosocial support to help migrants overcome psychosocial challenges. 🙏@GermanyDiplo @eu_echo @FinGovernment #WorldMentalHealthDay pic.twitter.com/tT72FB40D7 — IOM Yemen (@IOM_Yemen) October 18, 2022

ويتجاوز العدد إجمالي عدد المهاجرين طوال العام الماضي (نحو 27 ألفًا و700 مهاجر) عبر ما يُسمّى بالطريق الشرقي.

كما يمثّل ذلك انخفاضًا من 138 ألفًا التي سُجّلت عام 2019 بسبب تشديد قيود التنقل الناتج عن فيروس كورونا، إذ قام نحو 37 ألفًا و500 برحلة مماثلة عام 2020، ثم انخفض العدد في العام التالي.

وأشارت المنظمة إلى أن 92% من المهاجرين هم من الإثيوبيين، وأن البقية من الصومال.

"أعتقد أن بلدي هو المكان الذي سيحصل فيه أطفالي على تعليم جيد ومستقبل جيد." عاد عبدي الآن مع أسرته إلى إثيوبيا بعد أن تقطعت بهم السبل في مأرب لعدة أشهر. شكراً للدعم المقدم من المنظمة الدولية للهجرة و@KSRelief #الممر_الشرقيhttps://t.co/O84048CB7A pic.twitter.com/ISww7pV28m — IOM Yemen (@IOM_Yemen) October 21, 2022

وأشارت الوكالة الأممية المعنية بالهجرة إلى أن مجموعة متنوعة من العوامل قد تؤثر في زيادة الأعداد هذا العام، بما في ذلك تخفيف قيود التنقل بعد تراجع مرض كوفيد-19، والظروف الجوية الأكثر ملاءمة، وتوتر الوضع الأمني والجفاف في إثيوبيا التي جاء منها معظم المهاجرين.

ويعد اليمن، وجهة لمهاجرين من دول القرن الأفريقي، ولا سيما إثيوبيا والصومال، ويهدف العديد منهم للانتقال في رحلات محفوفة بالمخاطر إلى دول الخليج خصوصًا السعودية، عبر الخطوط الأمامية للنزاع ويواجهون انتهاكات جسيمة على أيدي المتاجرين والمهرّبين.

وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى أن ارتفاع عدد الوافدين يشكل سببًا للقلق الشديد في بلد يشهد الآن عامه الثامن من الحرب والصراع.