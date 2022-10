الأمم المتحدة: 42 ألف مهاجر أفريقي وصلوا إلى اليمن منذ مطلع 2022

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، أمس الأحد، وصول أكثر من 42 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن، منذ مطلع العام الجاري.

وأفادت بأن الوضع على طول المناطق الحدودية لليمن، لا يزال محفوفًا بالمخاطر مع استمرار الإبلاغ عن انتهاكات لحقوق الإنسان التي يتعرّض لها المهاجرون.

وبحسب المنظمة فإن عدد من قاموا بهذه الرحلة منذ بداية العام الحالي، عبر أكثر طرق الهجرة البحرية ازدحامًا في العالم قبل كوفيد-19، وصل إلى 42 ألفًا و70 مهاجرًا أفريقيًّا.

After undergoing traumatic experiences, migrants have few places where they can turn to for support.

IOM helps migrants to access psychosocial support to help migrants overcome psychosocial challenges.

🙏@GermanyDiplo @eu_echo @FinGovernment #WorldMentalHealthDay pic.twitter.com/tT72FB40D7

— IOM Yemen (@IOM_Yemen) October 18, 2022