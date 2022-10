في سلسلة اتصالات دولية.. روسيا تحذر من استعداد أوكرانيا لاستخدام “القنبلة القذرة”

أجرت موسكو سلسلة اتصالات دولية بعدد من الدول للتحذير من احتمال استخدام أوكرانيا المحتمل لما وصفه وزير دفاعها بـ”قنبلة قذرة” من أجل تصعيد الصراع، وفق ما نقلته وسائل إعلام روسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الوزير سيرغي شويغو بحث مع نظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو، في اتصال هاتفي اليوم الأحد، خطر استخدام أوكرانيا المحتمل لـ”القنبلة القذرة”.

وقال بيان لوزارة الدفاع الروسية إن الوزيرين بحثا الوضع في أوكرانيا الذي “يتسم بنزعة ثابتة نحو تصعيد متزايد يستحيل السيطرة عليه”.

وأضافت أن شويغو أبلغ نظيره الفرنسي هواجسه بشأن استفزازات أوكرانيا المحتملة باستخدام “قنبلة قذرة”.

وقال ليكورنو إنه أكد لنظيره الروسي رغبة فرنسا في التوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا.

وأضاف أن باريس رفضت الانجرار إلى أي من أشكال تصعيد الصراع، وخصوصًا فيما يتعلق بالخيارات النووية، مشيرًا إلى أنه يعتزم إجراء محادثات قريبًا مع وزير الدفاع الأوكراني.

وفي أول رد لها على مزاعم موسكو، قالت الخارجية الأوكرانية إن روسيا غالبًا ما تتهم الآخرين بما تخطط هي للقيام به.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن بلادة ملتزمة بتعهداتها في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي وليس لديها “قنابل قذرة”، مضيفًا أن “الأكاذيب الروسية بشأن تخطيط كييف لاستخدام قنبلة قذرة سخيفة وخطيرة”، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق اليوم، نقلت وكالة (نوفوستي) عن مصادر -وصفتها بالموثوقة في دول مختلفة بما فيها أوكرانيا- أن هناك مؤشرات على إعداد كييف لعمل استفزازي باستخدام ما يسمى “القنبلة القذرة” أو الأسلحة النووية المنخفضة القوة.

وذكرت وكالات الأنباء الروسية نقلًا عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن شويغو أجرى مكالمة هاتفية، اليوم، مع نظيره البريطاني لمناقشة الوضع في أوكرانيا.

وأخبر شويغو والاس بأن روسيا تشعر بالقلق من أن كييف قد تستعد لاستخدام “قنبلة قذرة” في أوكرانيا.

وفي اتصال هاتفي آخر، ناقش شويغو مع نظيره الأمريكي لويد أوستن الأوضاع في أوكرانيا، وفق ما نقلته وكالة (انترفاكس) الروسية.

وكرر شويغو الادعاء نفسه في اتصال آخر مع وزير الدفاع التركي خلوصي آكار.

Russian Defense Minister Shoigu held telephone conversations with the Turkish Defense Minister, the Russian Defense Ministry said. Shoigu conveyed to his Turkish counterpart his concerns about possible provocations by Ukraine with the use of a "dirty bomb". pic.twitter.com/4lv3TL2lMu

— NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 23, 2022