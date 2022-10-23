طهران: واشنطن أرسلت إلينا للإسراع في التوصل إلى اتفاق نووي

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أمس السبت، إن بلاده تلقت رسالة من الولايات المتحدة تعبّر عن رغبة واشنطن في سرعة التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن عبد اللهيان، الذي يزور أرمينيا حاليا، قوله في بيان “قبل 3 أيام، تلقينا رسالة من الولايات المتحدة، وأبلغناها بأنه يجب تسوية الاتهامات الموجهة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد البرنامج النووي الإيراني” قبل أي اتفاق.

وردّا على سؤال بشأن تصريحات المسؤولين الأمريكيين بشأن رفع المفاوضات النووية من جدول الأعمال الأمريكي، قال “الأمريكيون متناقضون في كلامهم وسلوكهم، لأنهم في رسالتهم الأخيرة كانوا في عجلة من أمرهم للتوصل إلى اتفاق”.

وأضاف أنه في حين أن الولايات المتحدة مستمرة في تبادل الرسائل مع إيران، فإنها “تسعى لممارسة ضغوط سياسية ونفسية وتريد الحصول على تنازلات في المفاوضات”.

وتابع “نحن لا نقدّم أي تنازلات للجانب الأمريكي، ونتحرك في إطار المنطق وضمن اتفاق يحترم الخطوط الحمراء لإيران، ولكن في الوقت ذاته لا نترك طاولة المفاوضات”.

كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد قال، أول أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة تعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل سبيل لمعالجة قضية البرنامج النووي الإيراني، لكنها لا ترى في الوقت الحاضر إحياء وشيكا للاتفاق النووي المبرم عام 2015، لأن طهران تُقحم قضايا دخيلة على المفاوضات.

وكانت إيران قد وقّعت الاتفاق النووي -المعروف رسميا باسم خطة العمل المشتركة- مع القوى العالمية في يوليو/ تموز 2015، ووافقت على كبح برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات عن البلاد. ومع ذلك، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق وأعادت فرض عقوبات أحادية الجانب على إيران، مما دفع طهران إلى التخلي عن بعض التزاماتها بموجب الاتفاق.

وبدأت المحادثات بشأن إحياء خطة العمل المشتركة في أبريل/ نيسان 2021 بالعاصمة النمساوية فيينا، ولم تسفر الجولة الأخيرة من المحادثات التي عُقدت في أوائل أغسطس/آب الماضي عن أي تقدّم ملموس.