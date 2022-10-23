سقطت فوق مبنى سكني.. مصرع طيارين إثر تحطم مقاتلة “سوخوي 30” روسية (فيديو)

لقي طيّاران روسيان مصرعهما، اليوم الأحد، إثر تحطم مقاتلة من طراز “سوخوي 30” فوق منزل من طابقين في إيركوتسك في جنوب سيبيريا خلال طلعة تدريبية، على ما أعلن إيغور كوبزيف حاكم منطقة إيركوتسك عبر تطبيق تليغرام.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، الطائرة وهي تهوي عموديًا تقريبًا قبل أن تتحطم لتتحول إلى كرة من اللهب ويتصاعد دخان أسود كثيف منها.

وقالت لجنة التحقيق الحكومية الروسية إنها فتحت تحقيقًا جنائيًا بشأن انتهاك قواعد السلامة الجوية.

والحادث هو الثاني من نوعه في روسيا خلال أسبوع، بعدما تحطّمت، الاثنين الماضي، مقاتلة من طراز سوخوي 34 فوق مبنى سكني في مدينة ييسك القريبة من أوكرانيا.

وبحسب الإذاعة المحلية لوزارة الحالات الطارئة، تحطّمت الطائرة فوق منزل خشبي خاص مؤلف من طبقتين، ما أدى إلى اندلاع حريق في مساحة تبلغ 200 متر مربع.

لحظات مرعبة.. سقطت الطائرة ومقتل الطيارين.. تحطم طائرة عسكرية روسية فوق مبنى سكني #روسيا pic.twitter.com/7zIu95Jqk1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 23, 2022

وقال الحاكم خلال تفقّده الموقع إن المقاتلة تحطمت “أثناء طلعة تدريبية” ما تسبب في نشوب حريق، مضيفًا أن “الطيارَين قتلا” مشيرًا إلى عدم إصابة أي من السكان.

وأظهر تسجيل فيديو نشره كوبزيف في حسابه على تليغرام نحو 10 عناصر إطفاء على الأقل يرشون المياه على المنزل الذي أتى عليه الحريق جزئيًا، في محاولة لاحتواء الحريق.

وبحسب كوزبيف كانت تقطن المنزل عائلتان يبلغ مجموع أفرادهما 5 أشخاص، وأضاف “الحمد لله لم يكونوا في المنزل لدى وقوع الكارثة”.

وبعد التحطّم انقطع التيار الكهربائي عن 150 منزلًا وفق كوزبيف الذي تعهّد بإعادة التغذية بالكهرباء مساء.

والاثنين الماضي، قُتل 15 شخصًا بينهم 3 أطفال في تحطّم مقاتلة روسية من طراز سوخوي-34 فوق مبنى سكني في مدينة ييسك القريبة من أوكرانيا.

وكانت المقاتلة تجري طلعة تدريبية حين تحطّمت، وأدى تحطّمها إلى اندلاع حريق في مبنى مؤلف من 9 طبقات ويؤوي نحو 600 شخص.