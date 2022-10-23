بايدن يعلن نيته الترشح لولاية رئاسية ثانية عام 2024

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه ينوي الترشح لفترة ثانية في انتخابات عام 2024، موضحًا أنه لم يتخذ قرارًا رسميًا بذلك حتى الآن.

وردًا على سؤال من قناة “إم إس إن بي سي”، السبت، قال الرئيس الديمقراطي “لم أتخذ القرار رسميًا بعد، لكني أنوي الترشح مرة أخرى ولدينا الوقت لاتخاذ هذا القرار”.

ولدى سؤاله عما إذا كانت زوجته جيل بايدن تدعم خوضه السباق الرئاسي مجددًا، أشار إلى أنها تؤيد الفكرة، وقال “زوجتي تعتقد أننا نفعل شيئًا مهمًا جدًا، وأنه ينبغي ألا أتخلى عنه”.

ويحتفل بايدن بعيد ميلاده الثمانين في 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وسيكون في الثانية والثمانين في مطلع ولايته الثانية في حال ترشح لها وفاز، وفي السادسة والثمانين في نهايتها، وهي مسألة حساسة جدًا في معسكره الديمقراطي.

وأظهر استطلاع رأي جديد أن نسبة تأييد الأمريكيين للرئيس بايدن لا تزال عند 40% مع اقتراب انتخابات الكونغرس النصفية.

ويأتي الاستطلاع -الذي نشر نتائجه موقع “ذا هيل”- في وقت يعبّر فيه الأمريكيون عن قلقهم المتزايد بشأن حالة الاقتصاد.

ورغم دعم الديمقراطيين لحماية حقوق الإجهاض، فقد أظهرت استطلاعات الرأي أن الاقتصاد والتضخم لا يزالان أهمَ القضايا التي تشغل بال الناخبين الأمريكيين.

وكان بايدن قد قال في سبتمبر/أيلول الماضي إنه لم يحسم قراره بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2024.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الأمريكية الرئاسية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، لتكون أول انتخابات رئاسية بعد تقسيم الأصوات الانتخابية وفقًا لإعادة توزيع التعداد السكاني بعد عام 2020.