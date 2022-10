“أقوى قائد بعد مؤسسها”.. شي جين بينغ يفوز بولاية ثالثة على رأس الصين (فيديو)

حصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، الأحد، على ولاية ثالثة على رأس الحزب الشيوعي، بعد أن أزاح المعارضة في البلاد وداخل صفوف الحزب، ليصبح بذلك أقوى قائد للصين منذ مؤسس النظام ماو تسي تونغ.

وعينت اللجنة المركزية الجديدة للحزب الشيوعي شي جين بينغ لولاية ثالثة من 5 سنوات، مما يمهد لتثبيته رسميًّا على رأس الدولة لولاية جديدة في مارس/آذار 2023.

وفور حصوله على تفويض جديد لخمس سنوات من اللجنة المركزية الجديدة، تعهد شي بأنه سيواصل “العمل بجد”.

Please meet our top leadership team inaugurated today! With proven capability record, they will show the world how to realize the China-style modernization! https://t.co/i0x51M2Lux via @YouTube

— CG_Zha Liyou查立友 (@ZhaLiyou) October 23, 2022