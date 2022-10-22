مقطع مؤثر للشهيد عدي التميمي وهو يداعب طفلا وآخرون يحاكون مشهد الاشتباك الأخير (فيديو)

تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر للشهيد المقدسي عدي التميمي وهو يداعب طفلًا صغيرًا، فيما أظهرت لقطات أخرى أطفالًا أكبر سنًّا وهم يحاكون مشهد استشهاده.

وعبّر الناشطون عن تأثر بمشاهدة فيديو مداعبة التميمي للصغير، واعتبروا أنه الطفل عندما يكبر سيفخر بأن “بطل فلسطين” كان يلاعبه يومًا.

وفي مشهد آخر على منصة تيك توك الشهيرة، ظهر أطفال يلعبون في أحد شوارع مخيم العروب في الخليل جنوبي الضفة الغربية، وهم يحاكون مشهد استشهاد عدي التميمي.

وحمل أحد الأطفال الثلاثة -جسّد دور عدي- سلاحًا بلاستيكيًا وبدأ بإطلاق النار على جنود الاحتلال قبل أن يصيبه رصاصهم ويسقط أرضًا.

وكان الإعلام الإسرائيلي قد تداول فيديو تنفيذ العملية يوم تنفيذها في 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

واستشهد التميمي بعد تنفيذه عملية إطلاق نار عند مدخل مستوطنة “معاليه أدوميم”، شرقي القدس. وقالت سلطات الاحتلال إن التميمي (22 عامًا)، أصاب حارس أمن إسرائيليًا.

המחבל עודאי תמימי, הגיע חמוש באקדח לעמדת המאבטחים במעלה אדומים, ופתח באש. המאבטחים פעלו בקור רוח ונטרלו אותו ביריות. המעגל מהפיגוע משועפט, בו נפלה סמלת נועה לזר ז"ל נסגר, אבל מדובר בכישלון שהמחבל הצליח לחזור לפיגוע נוסף בתוך שבוע וחצי של מצוד pic.twitter.com/Xc7sT8ED5c — איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) October 19, 2022

وأشارت شرطة الاحتلال إلى أن التميمي كان أطلق النار قبل 10 أيام على جنود وحراس إسرائيليين في حاجز بمدخل مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين شمالي القدس، ما أدى إلى مقتل مجندة وإصابة فرديّْ أمن.

وكان شبان مخيم شعفاط المقدسي، قد ابتكروا قبل أيام طريقة جديدة للمقاومة بحلق رؤوسهم، لتمويه الاحتلال وتعقيد عمليات البحث عن عدي التميمي في أعقاب تنفيذ عملية حاجز المخيم.

وعقب استشهاده، تصدر اسم عدي التميمي منصات التواصل الاجتماعي ومحرك البحث غوغل “عربيًا”.

والخميس، عمّ إضراب شامل محافظات الضفة بما فيها القدس المحتلة حدادا على روح التميمي، كما انطلقت مسيرات غضب حاشدة -تخللتها مواجهات- تنديدًا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني والتي كان آخرها إعدام الشهيد التميمي وهو جريح.