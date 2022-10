تشاؤم أمريكي.. روسيا تواصل ضرب البنية التحتية الأوكرانية ومطلب أوربي بشأن “المسيّرات الإيرانية”

تعرضت البنية التحتية الحيوية في أنحاء أوكرانيا للقصف مجددًا، اليوم السبت، إذ أبلغت عدة مناطق عن استهداف منشآت للطاقة، في حين تم إسقاط صواريخ في مناطق أخرى.

واستهدفت ضربات روسية جديدة بنى تحتية للطاقة في غرب أوكرانيا بحسب ما أعلنت الشركة المشغلة، وتحدث مسؤولون عن انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق من البلاد.

وقالت الشركة المشغلة، إن القوات الروسية “نفّذت هجومًا جديدًا بالصواريخ استهدف منشآت الطاقة للشبكات الرئيسية في المناطق الغربية لأوكرانيا”، مشيرة إلى أن نطاق الضرر يماثل أو يتجاوز تبعات هجوم وقع من 10 إلى 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه مسؤولون محليون تضرر منشآت للطاقة في مناطق أوديسا وكيروفوهراد ولوتسك، وسجلت مناطق أخرى مشكلات تتعلق بالكهرباء.

وقال قائد شرطة منطقة كييف إن القوات الأوكرانية أسقطت صاروخًا روسيًّا فوق المنطقة، ونشر صورة تظهر عمودًا من الدخان يتصاعد من غابة قال إن حطام الصاروخ سقط فيها.

من ناحية أخرى قال حاكم منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا إن قوات كييف قصفت مدينة شيبيكينو في المنطقة، مما أسفر عن إصابة 5 مواطنين، ونشرت وسائل إعلام روسية مشاهد تظهر اشتعال النيران وتصاعد أعمدة الدخان من موقع القصف.

The Iranian foreign minister underlined that the Islamic Republic is making an effort to stop the hostilities in #Ukraine through diplomacy and it advises the Europeans to view the issue with a realistic approach.

— Iran Foreign Ministry 🇮🇷 (@IRIMFA_EN) October 21, 2022