قبل أيام من قمة المناخ.. أكبر ائتلاف عالمي لمنظمات البيئة يطالب مصر بتحسين أوضاع حقوق الإنسان

طالب أكبر ائتلاف عالمي لمنظمات الدفاع عن البيئة السلطات المصرية برفع القيود على الحريات العامة ووقف التضييق على المعارضة السلمية وإطلاق سراح السجناء السياسيين، وذلك قبل أيام من قمة المناخ (كوب 27) التي تستضيفها مصر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ودعت “الشبكة الدولية بشأن المناخ” عبر حسابها على تويتر إلى التوقيع على عريضة تطالب السلطات المصرية “بالإطلاق الفوري وغير المشروط لكل من مارس حقًا من حقوقه بشكل سلمي”.

كما تطالب العريضة، التي وقّعت عليها مئات المنظمات والشخصيات المصرية والدولية، السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الصحفيين كلهم الذين تم سجنهم بسبب قيامهم بعملهم، ورفع القيود المفروضة على وسائل الإعلام ورفع الحظر على المواقع الإلكترونية.

ودعت العريضة السلطات المصرية إلى إتاحة المجال أمام منظمات ونشطاء المجتمع المدني للمشاركة في النقاشات خلال مؤتمر المناخ دون الخوف من العقاب.

كما دعتها أيضًا إلى إطلاق سراح نشطاء حقوق الإنسان وإلغاء حظر السفر المفروض على بعضهم وإرجاع الأموال والأصول المجمدة وإغلاق القضايا كافة ذات الدوافع السياسية ضدهم.

.@CANIntl calls on the Egyptian authorities to urgently address the human rights crisis in Egypt, including by lifting restrictions on civic space, ending the crackdown on peaceful dissent, and releasing all political prisoners.

October 21, 2022