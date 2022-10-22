داخلية غزة: أحبطنا الكثير من العمليات الاستخبارية الإسرائيلية

نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن إياد البزم -المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة- قوله إن الأجهزة الأمنية بالقطاع أحبطت الكثير من العمليات الاستخبارية الإسرائيلية ضد فلسطينيين خلال السنوات الماضية”، من دون أن يقدّم تفاصيل أكثر عن هذه العمليات.

وبشأن عملية جهاز الموساد الأخيرة في ماليزيا، ذكر البزم أنها “ليست الأولى، فالفلسطينيون بالخارج تعرضوا لعمليات استخبارية إسرائيلية كثيرة شملت القتل والاختطاف”.

وأرجع “فشل عملية الموساد في ماليزيا إلى التدخل السريع لأجهزة الأمن في البلاد”.

ولم يصدر أي تعليق إسرائيلي رسمي بشأن عملية الموساد في ماليزيا حتى الآن.

الصحفي الاسرائيلي يوسي ميلمان: خلل في نشاط الموساد في ماليزيا، هذا هو نتيجة "الاستعانة بمصادر خارجية" والتخلي عن "جهود الإسرائيليين" في الوجهات التي يوجد بها خطر، فبحسب المنشورات، جند الموساد خلية محلية للقيام بعمليات ضد خبراء حماس وفشلت المهمة. — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 17, 2022

والاثنين الماضي، تمكنت السلطات الماليزية من تحرير فلسطيني من غزة اختطفه الموساد في العاصمة كوالالمبور، في 28 سبتمبر/أيلول الماضي.

واستطاعت الاستخبارات الماليزية الوصول إلى مكان الخاطفين واعتقالهم وتحرير الناشط الفلسطيني خلال 24 ساعة.

المراسل السياسي لموقع "واللا" العبري، براك رافيد: "ما حدث في ماليزيا يمثل أكبر فشل لجهاز الموساد خلال السنوات الماضية". pic.twitter.com/KvlQmv9SWR — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 18, 2022

وكشفت الاستخبارات الماليزية أن “الموساد استعان لتنفيذ العملية بعملاء ماليزيين”، بينما “تم التحقيق مع الناشط الفلسطيني عبر الفيديو من تل أبيب بشأن ارتباطه بكتائب القسام”.

والثلاثاء الماضي، نشرت وكالة الأنباء الماليزية فيديو يُظهر أعضاء الخلية المحلية التي جندها الموساد الإسرائيلي، واختطفت خبيرا فلسطينيا بمجال تكنولوجيا المعلومات في سبتمبر/أيلول الماضي.

ويُظهر المقطع أعضاء الخلية وهم يدخلون أحد المباني، وقالت الوكالة إن محكمة في العاصمة كوالالمبور وجهت إلى أعضاء الخلية تهمة الاختطاف.

وذكرت الوكالة أن عدد أعضاء الخلية يبلغ 11، بينهم امرأة.

Sebelas individu termasuk seorang wanita didakwa di Mahkamah Majistret Kuala Lumpur atas pertuduhan menculik seorang lelaki warga Palestin bagi mendapatkan maklumat berkaitan perisian yang digunakan untuk menggodam telefon bimbit. 📹 Diana Barka | Bernama pic.twitter.com/VlECq54rHn — BERNAMA (@bernamadotcom) October 14, 2022

وكان تقرير لموقع (نيو ستريتس تايمز) الماليزي إن الاستخبارات الإسرائيلية جندت مواطنين ماليزيين لمطاردة أعضاء من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في ماليزيا، موضحا أنهم تعقبوا مواطنَين يُعتقد أنهما من المقاومة الفلسطينية وسط كوالالمبور.

وأفادت مصادر أن “عملاء الموساد الماليزيين أخطؤوا في تحديد هوية الشخص المطلوب، فاعتقلوا شخصا آخر، وأن الموساد الإسرائيلي حقق مع الشاب الفلسطيني عبر الفيديو من تل أبيب، بشأن ارتباطه بكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس”.