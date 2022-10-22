“خلاص تعبنا”.. جندي إسرائيلي يناشد الشبان في الخليل التوقف عن المواجهات (فيديو)

التقط المصور الفلسطيني مشهور وحواح مقطع فيديو لجندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي وهو يناشد شبّانًا في الخليل التوقف عن المواجهات لأنها “أتعبته”.

وظهر الجندي -في المقطع الذي بثته وكالة (خبر 24) الفلسطينية ليلة الجمعة بلباسه العسكري مدججًا بالسلاح وهو يقول “خلاص.. خلاص.. أنا تعبان.. روحوا”.

وأفاد وحواح لوحدة التحقق في الجزيرة مباشر بأن جندي الاحتلال حاول وقف المواجهات مع شباب قرية خرسا في الخليل، بعد أن طالت حتى أتعبته هو ورفاقه.

وكان 7 مواطنين قد أصيبوا برصاص قوات الاحتلال، مساء الخميس، خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

واندلعت كذلك في اليوم ذاته مواجهات مع جنود الاحتلال الإسرائيلي، في مناطق مختلفة من محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

تغطية صحفية : “أحد جنود الاحتلال للشبان خلال مواجهات في دورا بالخليل اليوم : تعبنا من المواجهات”

المصدر : khabar24 pic.twitter.com/anbnYWSOFq — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 20, 2022

واشتعلت مواجهات مع قوات الاحتلال عند مدخلي مخيم الفوار وقرية خرسا جنوب الخليل، وفي مخيم العروب شمالًا، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين.

وقد انطلقت مظاهرة شعبية حاشدة من وسط مدينة الخليل باتجاه منطقة رأس الجورة، ردد خلالها المشاركون شعارات منددة بجرائم الاحتلال في حق الفلسطينيين بالقدس ونابلس وجنين، التي كان آخرها إعدام الشاب عدي التميمي منفذ عملية حاجز مخيم شعفاط شمالي شرق القدس المحتلة.