بعد الاعتداء عليه.. وزير فلسطيني للجزيرة مباشر: مستمرون ولن ترهبنا تهديدات الاحتلال (فيديو)

أكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان الاستمرار “في مقاومة المستوطنين وتقديم الدعم للمواطنين في مواجهة تهديدات الاحتلال واعتداءات المستوطنين”.

وأضاف الوزير الفلسطيني في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر أن حكومة وجيش الاحتلال يدعمان اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين ويحمونهم خلال تنفيذها.

وقال إن الاحتلال يجهز قوائم ببيوت الفلسطينيين لاقتحامها ويصدر أوامر بالهدم والمصادرة للمساكن والأراضي في كافة أنحاء الضفة الغربية.

وأكد شعبان أن جميع جرائم الاحتلال التي ارتكبها ضد الشعب الفلسطيني “لم ترهبه في السابق واستمرارها لن يرهبه لا الآن ولا في المستقبل”.





وأصيب رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، صباح الجمعة، جراء اعتداء جيش الاحتلال عليه خلال مشاركته في فعالية قطف الزيتون مع المزارعين في بلدة قفين شمال طولكرم.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة باتجاه المشاركين في الفعالية، مما أدى إلى إصابة الوزير باختناق شديد، نقل على إثره إلى مستشفى لتلقي العلاج.

كما أصيب مرافقه بعيار معدني مغلف بالمطاط أطلقه جنود الاحتلال صوبه من مسافة صفر، ونقل على إثر ذلك إلى المستشفى للعلاج.