“جحيم ومراكب متهالكة”.. طفلان يقضيان حرقا على متن قارب مهاجرين قبالة مالطا (فيديو)

لقي طفلان مصرعهما وأصيب 5 نساء على الأقل بحريق على متن قارب أثناء محاولة لعبور المتوسط باتجاه أوربا، حسبما أعلن خفر السواحل ووكالات الأنباء الإيطالية الجمعة.

وقال بيان لخفر السواحل الإيطالي إنه تم العثور على 36 شخصًا أحياء على متن القارب، الذي قيل إن رحلته أُعيقت بسبب انفجار في المياه قبالة مالطا، ولم يتضح على الفور كيف قضى الطفلان ولا جنسيات الركاب.

من جانبه قال التلفزيون الإيطالي الحكومي إن المهاجرين، ومن بينهم كثيرون من أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء، أبحروا من ميناء صفاقس التونسي، وأفاد خفر السواحل أن زورق صيد تونسيا، كان أول الواصلين إلى الموقع، الذي أفيد بوقوع انفجار فيه.

Morti due bambini dopo una violenta esplosione che ha provocato un incendio su un barcone carico di migranti diretto a Lampedusa. Sul barcone, con 37 persone a bordo, ci sarebbero altri due bambini ustionati e 5 donne ferite, una delle quali grave #ANSA https://t.co/rtRvF9Ab0L — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) October 21, 2022

وقالت السلطات في بيان “بالاتفاق مع سلطات مالطا تم إرسال زورق دورية لخفر السواحل من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية إلى مكان الحادث وانتشال 38 مهاجرًا بينهم جثتا طفلين”.

وبحسب ما ذكرت وكالات الأنباء الإيطالية، عثر على جثتي الطفلين اللذين قضيا حرقًا في الزورق ونقلت امرأة حامل تبلغ 25 عامًا هي والدة أحد الطفلين إلى مستشفى باليرمو.

وذكرت وسائل إعلام محلية في وقت سابق أن الطفلين توفيا متأثرين بحروق رغم أن تحقيقًا فيما حدث لم ينته بعد.

وفتحت النيابة العامة في “أغريجنتي” بصقلية تحقيقًا في هذه المأساة التي نجمت عن انفجار أسطوانة غاز أو اشتعال الوقود، في حين تم إسعاف المهاجرين وإنقاذهم قبالة تونس، في لامبيدوزا ولكن لا تزال هناك امرأة مفقودة.

ونقلت رويترز عن قاضٍ إيطالي في تعليق عبر البريد الإلكتروني أن الطفلين المتوفين عمر أحدهما عام والآخر عامان، مضيفًا أن مكتبه فتح تحقيقًا جنائيًّا في الحادث.

“جحيم ومراكب متهالكة”

وتحدث رئيس بلدية لامبيدوزا عن “جحيم” ودعا رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لايين إلى التوجه إلى المكان، وقال إن “على أوربا التحرك من دون تأخير فلم يعد من الممكن ترك الأشخاص يموتون”.

وقال “إنني رئيس بلدية منذ 100 يوم فقط وقد أحصيت 5 وفيات بين المهاجرين الذين يغادرون يوميًّا سواحل دول شمال أفريقيا بواسطة قوارب مطاط أو مراكب متهالكة”.

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Mourad a été soigné en mer

Esther a accouché en mer

Alex est né en mer

Comme eux, plus de 3⃣5⃣ 0⃣0⃣0⃣ personnes en détresse ont été secourues par @SOSMedFrance depuis 2016 #RepondezACeSOS

Votre don est vital pour sauver des vies➡️https://t.co/8Hismevr9j pic.twitter.com/DrYPPIKgMk — SOS MEDITERRANEE France (@SOSMedFrance) June 14, 2022

ووصل أكثر من 76 ألف شخص إلى السواحل الإيطالية منذ بداية العام مقارنة بـ50 ألف مهاجر خلال الفترة نفسها من عام 2021 و26 ألف شخص في 2020، وفقًا لوزارة الداخلية الإيطالية.

ومنذ بداية العام فقد ألف و269 مهاجرًا في وسط المتوسط، وهو أخطر طريق للهجرة في العالم بحسب ما تقول المنظمة الدولية للهجرة، في وقت يحاول فيه آلاف من الأشخاص الفارين من النزاعات أو الفقر كل عام، الوصول إلى أوربا عبر البحر المتوسط انطلاقًا من ليبيا وتونس.