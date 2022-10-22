إصابة مستوطن إسرائيلي بجروح خطيرة في عملية طعن بالقدس (فيديو)

أصيب مستوطن إسرائيلي بجروح خطيرة، اليوم السبت، إثر عملية طعن قرب مستوطنة “التلة الفرنسية” في مدينة القدس.

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في بيان “قبل وقت قصير تلقت الشرطة بلاغًا عن حادث طعن بشارع شيشة حاييم في القدس (قرب مستوطنة التلة الفرنسية) شمالي المدينة”.

وأضاف البيان “تم إجلاء شخص مصاب بجروح خطيرة -وفق المسؤولين الطبيين- من مكان الحادث لتلقي العلاج”.

وأشار بيان شرطة الاحتلال إلى “استدعاء العديد من القوات إلى مكان الحادث، إذ يقومون بعمليات بحث لتحديد مكان المشتبه به”.

وقالت الشرطة “خلفية الحادث ما زالت قيد التحقيق”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي وقت لاحق، قالت شرطة الاحتلال -في بيان منفصل- إن ضابطًا تابعًا لها أطلق النار على شخص وقام بتحييده في حي الشيخ جرّاح، بعد الاشتباه بأنه نفّذ عملية طعن في منطقة التلة الفرنسية.

وغالبًا عندما تستخدم شرطة الاحتلال مصطلح “تحييد” يكون ذلك إشارة إلى قتله، لكن في حالات نادرة قد تكون إصابة خطيرة فقط.

إصابة خطيرة لشاب فلسطيني

في السياق، أصيب شاب فلسطيني بجروح خطيرة بالرأس، السبت، إثر إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي الرصاص عليه شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول شاب مصاب برصاصة في الرأس إلى مستشفى درويش نزال الحكومي في قلقيلية، ووصفت إصابته بأنها حرجة جدًّا.

ونقلت عن مرافقين للشاب المصاب أن جيش الاحتلال أطلق الرصاص عليه عند حاجز 109، القريب من قرية النبي إلياس جنوب شرقي قلقيلية.

ومنذ مطلع العام الجاري، تشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية تصعيدًا ملحوظًا وارتفاعًا في وتيرة عمليات قوات الاحتلال.