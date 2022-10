من يتولى القيادة؟ 3 مرشحين فقط يمكنهم خوض سباق رئاسة حزب المحافظين البريطاني

بعد 6 أسابيع فقط من توليها رئاسة الحكومة البريطانية، أعلنت ليز تراس استقالتها وإجراء انتخابات الأسبوع المقبل لاختيار خلف لها من المحافظين، في حين تشهد البلاد أزمة اقتصادية واجتماعية.

وقالت تراس (47 عامًا) أمام مقر رئاسة الحكومة في لندن “في ظل الوضع الحالي لا يمكنني إتمام المهمة التي انتخبني حزب المحافظين للقيام بها”، وأعلنت أنها أبلغت الملك تشارلز الثالث باستقالتها من رئاسة حزب المحافظين.

وتبدأ في بريطانيا، حملة البحث عن شخصية لتولي رئاسة الحكومة خلال أسبوع على أبعد حدّ خلفًا لرئيسة الوزراء المستقيلة. وفي هذا الصدد يمكن لثلاثة نواب محافظين في الحد الأقصى خوض سباق رئاسة حزب المحافظين.

We delivered on energy bills and on cutting national insurance.

We have continued to stand with Ukraine and to protect our own security.

And we set out a vision for a low tax, high growth economy – that would take advantage of the freedoms of Brexit. pic.twitter.com/fi6rtdBRAf

