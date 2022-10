“الخس أم ليز تراس” أيهما صمد أكثر؟.. مقارنة طريفة تشعل المنصات في بريطانيا (فيديو)

انتشرت صور نبتة الخس في تعليقات المدونين على استقالة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس من منصبها خلال الساعات الأخيرة، في إشارة إلى صمود الخس وقتًا أطول من بقاء ليز في منصبها الذي دام 6 أسابيع فقط.

وتعود المقارنة إلى تقرير نشرته صحيفة الإيكونومست البريطانية قبل أيام يتوقع قرب انتهاء فترة حكم ليز تراس التي شبهها التقرير بورقة خسّ على رف متجر.

ودفع هذا التشبيه صحيفة (ديلي ستار) يوم الجمعة الماضي إلى بدء بث حي عبر موقع يوتيوب قالت فيه إنها ستختبر ما إذا كان الخس سيصمد مدة أطول أم رئيسة الوزراء، وبعد قرابة أسبوع صمد الخس بالفعل ليتم تتويجه وإعلان انتصاره على ليز تراس التي حققت رقمًا تاريخيًّا بكونها أقصر رؤساء حكومة بريطانيا بقاءً في منصب رئاسة الوزراء.

The battle of the nation's hearts #LizzyLettuce VS #LizTruss – all hail, the lettuce has prevailed! 🥬🥬🥬#LettuceWins pic.twitter.com/jWq1sCZx2R

— Daily Star (@dailystar) October 21, 2022