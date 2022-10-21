سياسية بحزب المحافظين البريطاني: لهذه الأسباب نرحب باستقالة ليز تراس (فيديو)

رحبت سامية الأطرش عضو حزب المحافظين البريطاني باستقالة ليز تراس من منصب رئيس الوزراء، قائلة إن شعبية الحزب تراجعت إلى مستويات غير مسبوقة خلال الفترة القصيرة التي تولت فيها الأخيرة المنصب.

وأضافت سامية في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر إن ليز تراس لم تف بالوعود التي قطعتها على نفسها قبل توليها المنصب خاصة فيما يتعلق بفاتورة الطاقة والتعليم والصحة.

وأشارت إلى أن ليز تراس أحدثت اضطرابا فيما يتعلق بالاقتصاد بسبب خطة الضرائب وإقالتها لوزير المالية بعد وقت قصير من توليه منصبه مما وضع ضغوطا على الجنيه الإسترليني.

وأعلنت ليز تراس، الخميس، استقالتها من منصبها كرئيسة للوزراء بعد 6 أسابيع فقط من تعيينها.

وفور استقالة ليز تراس من منصبها، دعا كير ستارمر زعيم حزب العمال إلى إجراء انتخابات عامة فورا.

وجاءت استقالة ليز تراس بعد تعرض حكومتها لمشاكل بسبب برنامجها الاقتصادي وخطتها بشأن الهجرة.

واستقالت سويلا برايفرمان من منصبها كوزيرة للداخلية، الأربعاء، بعد أيام من إقالة كواسي كوارتينغ، المقرب من تراس من منصبه كوزير للمالية على خلفية خطة خفض الضرائب. وألغى وزير المالية جيريمي هانت الخطة بشكل شبه كامل فور تعيينه.