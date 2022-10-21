أبحرت وحيدة إلى إيطاليا دون أبويها.. قصة طفلة “4 أعوام” تثير ضجة في تونس (فيديو)

عبرت طفلة تونسية عمرها 4 أعوام البحر المتوسط من دون رفقة أبويها، ووصلت إلى إيطاليا على متن مركب يقلّ عشرات المهاجرين غير النظاميين، في رحلة مروعة أثارت ضجة عارمة في تونس وإيطاليا.

واحتجزت السلطات التونسية والدَي الطفلة وسط شكوك في الاتجار بالبشر، في حين تحاول إيطاليا تفعيل الإجراءات اللازمة بسرعة للمّ شمل العائلة لأن الطفلة في حالة نفسية سيئة جدًّا وتحتاج إلى أسرتها.

وصرح البرلماني التونسي السابق مجدي الكرباعي لوسائل إعلام بأن الطفلة وعائلتها التي تضم والدها ووالدتها وأختها الكبرى (7 سنوات) كانوا على وشك مغادرة تونس على مركب للهجرة يوم الأحد الماضي، ولكن خلال محاولتهم الصعود للمركب سقطت الأم وابنتها الكبرى في المياه، فوضع الأب ابنته الصغرى في المركب وعاد أدراجه لإنقاذ زوجته وابنته، في الوقت الذي غادر فيه المركب.

وأوضح الكرباعي في منشور على فيسبوك أن الطفلة الكبرى تعاني من مرض في القلب، وقد يئست الأسرة من علاجها في تونس فاختارت الهجرة، متسائلًا من يحاسب الدولة على هذا؟

وأكدت السلطات الإيطالية أنه تم إيداع الطفلة في مركز رعاية مختص وأنها تدرس إلحاق الوالدين بالطفلة، إلا أن اعتقال السلطات التونسية للوالدين يعقّد المسألة.

وأثارت القصة ردودا غاضبة على المنصات التونسية، فكتب العجمي دهماني “طفلة صغيرة بلا أم ولا أب أو وطن. أجهشت السيدة المذيعة بالبكاء. بكت بلغتنا التونسية، لغة العذاب الإنساني. سأل الحرس الإيطالي الطفلة: ما اسمك؟ وهمست: لا أدري أنا تونسية أبحث عن وطني. في لمح البصر أخبر الحرس منظمة رعاية الأطفال المهاجرين أن جيئوا لها بعائلتها. أما في تونس فقد أسروا أمها وأباها وأختها”.

أما العليمي فقال “هل يوجد إنسان عاقل يقامر بابنته على هذا النحو؟ تصور لو غرقت المسكينة، أو إذا حتى ما غرقت، كيف رضوا أن يفارقوا الطفلة وحدها؟ الصغار يخافون إذا تركوا في المنزل وحدهم فما بالك إذ ترك طفل في مركب بوسط البحر بعيدا عن والديه”!

صورة طفلة تونسية بسن 4 سنوات..

وصلت ايطاليا في قوارب الهجرة دون والديها..

صورة رمزية يقابلها تعليق قيس سعيد ساخرا أن البحر للسباحة (يقصد انه ليس للحرقة)..

هذا أمر لن ينسى في تاريخ تونس.. pic.twitter.com/249QmLyVqD — faouzi jaballah . فوزي جاب الله (@MeFaouzi) October 20, 2022

وكتب مدون آخر “كل الناس تلوم في الوالدين. العقلية التونسية تقتصر على العيش والنوم فقط، وأما أن تعيش بقدرك وتسعى لحياة كريمة فهذا خطأ! السعي للكرامة في تونس أصبح جريمة”.

وكان قارب الهجرة يقلّ قرابة 70 مهاجرًا غير نظامي، وانطلق من سواحل مدينة المهدية في تونس ووصل إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، في وقت تصاعدت فيه وتيرة الهجرة عبر البحر من تونس إلى إيطاليا مؤخرًا.

ووثق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هجرة نحو 11 ألف تونسي إلى إيطاليا خلال 8 أشهر من العام الحالي، مما يعد ارتفاعًا ملحوظًا عن العامين السابقين تُنسب أسبابه إلى الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد.