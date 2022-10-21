سيواجه تهما جنائية.. تجريد عمران خان من أهلية الترشح للانتخابات في باكستان واحتجاجات ضد القرار

مُنع رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، اليوم الجمعة، من الترشح لأي منصب سياسي مدة 5 سنوات، حسبما أعلن محاميه، بعد أن قضت لجنة الانتخابات في البلاد بأنه ضلل مسؤولين بشأن هدايا تلقاها أثناء وجوده في السلطة.

وأعلنت لجنة الانتخابات الباكستانية أن خان غير مؤهل للمشاركة في أي انتخابات مقبلة أو تولي منصب عام لعدم الكشف عن تفاصيل الهدايا التي تلقاها عندما كان رئيسًا للوزراء.

وأصدر 5 أعضاء من لجنة الانتخابات برئاسة سيكندر سلطان رجا كبير مفوض الانتخابات قرارًا بالإجماع بإقصاء خان من البرلمان.

وجردت اللجنة خان من أهلية الترشح للانتخابات وتولي أي منصب عام بموجب المادة 63 (P) من الدستور التي تنص على “أنه غير مؤهل في الوقت الحالي لانتخابه أو اختياره كعضو في مجلس الشورى (البرلمان) أو أي مجلس إقليمي”.

تجدر الإشارة إلى أن حزب خان فاز بستة من 8 مقاعد في الجمعية الوطنية التي ترشّح لها في انتخابات فرعية جرت الأسبوع الماضي، وفق ما أظهرت نتائج غير رسمية الاثنين، في اقتراع عدّه استفتاء على شعبيته.

وبموجب القرار سيواجه خان تهمًا جنائية بسبب إخفاء تفاصيل الهدايا التي تلقاها من دول عدة خلال فترة ولايته رئاسة الوزراء التي استمرت لأكثر من 3 سنوات.

واتُهم خان بإساءة استغلال منصبه لشراء الهدايا المتسلمة وبيعها خلال زيارات رسمية إلى الخارج، وتزيد قيمتها عن 140 مليون روبية باكستانية (635 ألف دولار)، وستقدم المحكمة حكمًا تفصيليًا في وقت لاحق، وأنكر خان التهم.

وتضمنت الهدايا ساعات معصم باهظة الثمن ممنوحة من إحدى العائلات المالكة، بحسب مسؤولين بالحكومة، قالوا في وقت سابق إن معاوني خان باعوها في دبي.

تخت بائی اتوار کے ضمنی انتخاب اور ہمارے اسلام آباد مارچ کیلئےتیار ہے۔اس سےپہلےکبھی ہمارا ملک کسی مقصد کیلئےیوں متحرک نہیں ہوا جیسےیہ حقیقی آزادی (کےحصول کیلئے) ہوچکاہے۔ pic.twitter.com/SpaFwSQwr1 — Imran Khan (@ImranKhanPTI) October 14, 2022

لا سلطة قضائية

وقال فيصل تشاودري أحد المحامين بفريق الدفاع عن خان لوكالة رويترز إن محكمة اللجنة الانتخابية لا سلطة قضائية لها في المسألة، وأضاف أن طعنًا سيقدم في المحكمة العليا.

وقال أسد عمر، أحد قادة حزب PTI والوزير السابق في حكومة خان، إن “لجنة الانتخابات ليس لديها سلطة استبعاد أي عضو بالبرلمان”.

وبعد حكم المحكمة، ناشد فؤاد تشاودري المتحدث باسم الحزب المنتمي إليه خان، المؤيدين للخروج إلى الشوارع “لإسقاط البرلمان”، مؤكدًا أنه سيترشح للانتخابات العامة في 2023.

ورفض حزبه، حركة الإنصاف الباكستانية (PTI) القرار، وأعلن إضرابًا على مستوى البلاد ضد لجنة الانتخابات.

احتجاجات ضد استبعاد خان

وهاجم العشرات من أنصار عمران خان، سيارات كانت تغادر مقر لجنة الانتخابات بعد صدور الحكم، واعتقلت الشرطة أحد حراس خان بعد أن أطلق رصاصة على الأرض.

وفي مدينة لاهور الشرقية، قطع أنصار خان بعض الطرق، فيما استخدموا في فيصل أباد إطارات مشتعلة لتعطيل حركة المرور.

وأعلنت شرطة إسلام أباد على تويتر أن أمن العاصمة “في حالة تأهب قصوى”.

پی ٹی آئی ایم این اے صالح محمد کے کہنے اس کے گن مین کی طرف سے فائرنگ کرنے کا معاملہ۔ ملزمان کے خلاف تھانہ سیکرٹریٹ میں مقدمہ درج کرلیا گیا۔مقدمہ دہشت گردی ایکٹ، اقدام قتل، بلوہ، کار سرکار میں مزاحمت اور دیگر دفعات کے تحت درج کیا گیا۔ ⬇️ — Islamabad Police (@ICT_Police) October 21, 2022

ودعا خان في رسالة مصورة أنصاره الى وقف المظاهرات في انتظار “مسيرة طويلة” جديدة الى إسلام أباد يعتزم تنظيمها نهاية الشهر.

وقال “ستكون أطول مسيرة في تاريخ البلاد”، مؤكدًا أن نضاله لن ينتهي ما دامت “سيادة القانون” لن تسود البلد.

واتهم لجنة الانتخابات بالتواطؤ مع سلطة فاسدة، وأضاف “سأقاتلهم ما دمت حيًا”.