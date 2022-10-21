“غير صالحة للسكن”.. إضراب شامل واحتجاجات على الانفلات الأمني في تعز اليمنية (فيديو)

عمّ إضراب شامل المحلات التجارية في مدينة تعز اليمنية، اليوم الجمعة، احتجاجًا على الانفلات الأمني والاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها التجار من قبل مسلحين.

كما نظمت وقفة احتجاجية حمل خلالها التجار لافتات تندد بالانفلات الأمني وأخرى تقول إن تعز “غير صالحة للسكن”، مطالبين بضرورة ضبط الأمن فيها.

وشهدت مدينة تعز في الآونة الأخيرة، حوادث أمنية عدة، من بينها مقتل طفلة وإصابة شخصين بانفجار عبوة ناسفة قرب عربة عسكرية في شارع وسط المدينة.

وقال أحد التجار إن “التجار داخل مدينة تعز تكبدوا خسائر كبيرة جدًّا في زمن الحرب، والآن هؤلاء المتفلتون يكبدونهم خسائر أكثر وأكثر”.

وألحقت الاعتداءات المتكررة أضرارًا كبيرة بالمحلات، وأدت إلى إغلاق بعضها بالقوة. وفي هذا الصدد يقول أحد التجار إن الاعتداءات في السابق كانت بالرصاص الحي، أما الآن فقد أصبحت بالقنابل اليدوية.

ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 سنوات حربًا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية المدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، والحوثيين المسيطرين على محافظات عديدة من بينها العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك منذ سبتمبر/أيلول عام 2014.

وتتهم منظمات حقوقية وإنسانية الحوثيين بفرض حصار على مدينة تعز -التي تخضع لسيطرة الحكومة- ومنع قوافل الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى السكان والمتضررين من الحرب، وهو ما تنفيه الجماعة.

ووافقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، مطلع يونيو/حزيران الماضي، على تمديد هدنة إنسانية في البلاد مدة شهرين، بعد انتهاء هدنة مماثلة بدأت في الثاني من أبريل/نيسان الماضي.

ومن أبرز بنود الهدنة التي تم الاتفاق عليها، وقف إطلاق النار، وفتح ميناء الحديدة، وإعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، وفتح الطرق إلى مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ 7 سنوات.