استقبال حافل للأسير رامي أبو مصطفى بعد 20 عاما من الاعتقال في سجون الاحتلال (فيديو)

شارك المئات من الفلسطينيين في استقبال الأسير رامي سليمان أبو مصطفى من محافظة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، إثر إطلاق سراحه بعد قضائه 20 عاماً في سجون الاحتلال.

واخترق موكب استقبال رامي (42 عاما) شوارع خانيونس وسط مشاركة واسعة من مقاتلي كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير رامي سليمان أبو مصطفى عبر معبر بيت حانون بعد انتهاء محكوميته.

واعتقلت قوات الاحتلال رامي في أكتوبر/تشرين الأول 2002، خلال دراسته الهندسة المدنية في الجامعة الإسلامية.

وفي عام 2005، أصدرت محكمة تابعة للاحتلال حكما بسجن رامي 20 عاما.