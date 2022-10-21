برصاص حي في الرقبة.. شهيد جديد خلال اقتحام الاحتلال مدينة جنين (فيديو)

استشهد، فجر اليوم الجمعة، الشاب الفلسطيني صلاح بريكي (19 عامًا) برصاص جنود إسرائيليين خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الشاب استشهد جراء إصابته برصاص حي في الرقبة، وأن 3 آخرين أصيبوا أثناء الاقتحام.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط مدينة جنين، وداهمت عدة مبان ونشرت قناصتها على أسطحها، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي فأصابوا أربعة مواطنين وُصفت إصابة أحدهما بأنها خطيرة. وفي وقت لاحق أعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب بريكي متأثرًا بإصابته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب براء كفاح علاونة بعد اقتحام منزله في جنين.

وباستشهاد الشاب بريكي في جنين، ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 175 شهيدًا (124 في الضفة الغربية و51 في قطاع غزة) بينهم 41 طفلًا.

وانطلقت مسيرة حاشدة من أمام مستشفى خليل سليمان الحكومي جابت شوارع المدينة، وردد المشاركون فيها هتافات منددة بجرائم الاحتلال، وطالبوا بتعزيز الوحدة الوطنية.

من جانبه زعم جيش الاحتلال أن قواته كانت موجودة هناك للقبض على مسلح مشتبه فيه عندما اندلع العنف. وأضاف الجيش “ألقى مشتبه بهم عبوات ناسفة وأطلقوا أعيرة نارية على قوات الأمن التي ردت بإطلاق ذخيرة حية”. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

تغطية صحفية : “بالفيديو .. هذا ما حدث عقب اقتحام قوات الاحتلال جنين الليلة” pic.twitter.com/vLlEuSbyMH — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 20, 2022

ومنذ أشهر عدة يواصل جيش الاحتلال تنفيذ عمليات في شمالي الضفة الغربية تتركز في مدن نابلس وجنين بدعوى ملاحقة مطلوبين، تصاحبها عادة مواجهات وتبادل لإطلاق النار.

ويطلق قادة الاحتلال على جنين اسم “عش الدبابير” بعد أن أصبحت هاجسًا لهم بسبب قربها من مدن الداخل الفلسطيني المحتل ومشاركة عدد كبير من أبنائها في العمل المسلح ضد الاحتلال، وقد زادت وتيرة ذلك بعد الانتفاضة الثانية.