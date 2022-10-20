مصر.. قرار بإخلاء سبيل 35 محبوسا في قضايا رأي

أعلن عضوان في لجنة العفو الرئاسي بمصر، اليوم الخميس، أنه تقرر إخلاء سبيل 35 محبوسًا احتياطيًا في قضايا رأي.

وقال عضو اللجنة طارق العوضي عبر فيسبوك إنه تقرر إخلاء سبيل 35 من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا رأي، لافتًا إلى أن ذلك سيتم خلال الساعات المقبلة.

وأكد عضو لجنة العفو النائب البرلماني طارق الخولي عبر فيسبوك إخلاء العدد ذاته، دون ذكر تفاصيل أكثر.

ووفق القانون المصري، فإن النائب العام هو صاحب السلطة في إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا، بينما لرئيس البلاد حق العفو عن كامل العقوبة أو بعضها للصادرة بحقهم أحكام نهائية.

وفي 24 أبريل/نيسان الماضي، جرى تفعيل عمل لجنة العفو مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي بالتزامن مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي آنذاك إلى بدء أول حوار وطني منذ وصوله إلى السلطة في 2014.

ومنذ هذه الدعوة، بلغ عدد من أُطلق سراحهم بقرارات قضائية أو عفو رئاسي في قضايا رأي وتعبير ما لا يقل عن 440، بحسب رصد أولي.

وتفيد تقديرات طارق العوضي، اليوم الخميس، بأن العدد يشمل 1040 محبوسًا احتياطيًا و12 محكومًا عليه، دون تحديد عدد المعارضين، إذ عادة ما تقول السلطات إنها تلتزم بالقانون ولا تميّز بين سجين وآخر والجميع لديها سواء.

ودفعة اليوم هي سابع قائمة عفو تصدرها اللجنة التابعة للرئاسة خلال 35 يومًا.

وتم إخلاء سبيل 46 و28 و39 و50 و70 و25 من المحبوسين احتياطيًا في 15 و20 و25 سبتمبر/أيلول الماضي، و2 و11 و16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بينهم الناشط العمالي البارز هيثم محمدين وصحفيان و5 سيدات.

ولاقت تلك الإفراجات المتتالية استحسان من معارضين داخل مصر وإدارة الحوار الوطني بمصر.