محكمة مصرية تجدد حبس الزميلين بهاء إبراهيم وربيع الشيخ

قال المرصد المصري للصحافة والإعلام إن محكمة جنايات القاهرة قررت في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي، تجديد حبس الزميلين الصحفيين بهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ مدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

واعتقل الزميلان أثناء ذهابهما إلى مصر لقضاء إجازة عائلية خارج نطاق عملهما، ووجهت إليهما تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، كما يواجه الزميل هشام عبد العزيز ذات التهم ولكن على ذمة قضية أخرى، ويوجد الصحفيون الثلاثة حاليا في سجن بدر1.

وحُبس بهاء على ذمة التحقيق في قضية تعود إلى عام 2018، واعتُقل بموجبها من مطار برج العرب بمحافظة الإسكندرية في 22 فبراير/شباط 2020، وتعرّض للإخفاء القسري والضرب والتعذيب داخل محبسه، وفق رواية زوجته.

واعتُقل ربيع الشيخ من مطار القاهرة الدولي في 1 أغسطس/آب 2021 فور وصوله لقضاء إجازة عائلية.

وتعتقل السلطات المصرية أيضا الزميل هشام عبد العزيز الصحفي بالجزيرة مباشر منذ يونيو/حزيران 2019 عندما وصل في إجازة عائلية.

وقالت أسرة هشام إنه أصيب بالمياه الزرقاء في عينيه وإنه يعاني ارتفاعا في ضغط العين يسبب إعتاما في القرنية وعدم وضوح في الرؤية. وأوضحت أنه يحتاج إلى إجراء جراحة عاجلة حتى لا يفقد بصره، لكن السلطات الأمنية تمنع العلاج عنه.

وكررت شبكة الجزيرة مرارًا مطالبتها السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن صحفييها الثلاثة المعتقلين.