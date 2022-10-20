رئيسة الوزراء البريطانية تعلن استقالتها من زعامة حزب المحافظين

أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس، اليوم الخميس، إنها ستقدم استقالتها من المنصب، وذلك تحت ضغط برنامجها الاقتصادي الذي أثار صدمة في الأسواق وقسّم حزب المحافظين بعد 6 أسابيع فقط من تعيينها.

وأضافت ليز تراس أنها ستواصل أداء مهامها على رأس الحكومة لحين اختيار زعيم جديد، مشيرة في بيان من خارج مقر الحكومة في لندن “اعترف في ظل الوضع الحالي أنني لا أستطيع تنفيذ التفويض الذي انتخبني على أساسه حزب المحافظين”.

وتابعت “لذلك تحدثت إلى جلالة الملك (تشارلز الثالث) لإبلاغه باستقالتي من رئاسة حزب المحافظين”، موضحة أن عملية اختيار النواب لخلف لها “ستستكمل خلال الأسبوع القادم”.

وفور استقالة تراس دعا زعيم المعارضة البريطانية العمالي كير ستارمر إلى إجراء انتخابات عامة “الآن”.

وكانت تراس اعترفت الخميس بأنها واجهت “يومًا صعبًا” الأربعاء، لكنّها شددت على وجوب أن تركّز الحكومة جهودها على أولوياتها. وقال المتحدث باسمها إنها تريد من الحكومة التركيز بنسبة أكبر على “إنجاز الأولويات” و”بنسبة أقل على السياسة”.

وبعد ستة أسابيع فقط على توليها رئاسة الحكومة واجهت تراس ضغوطا للاستقالة بعدما اضطرت لإلغاء خطة خفض الضرائب الكارثية التي تسببت باضراب في الأسواق في خضم أزمة غلاء معيشة حادة.

وبعيد إعلان استقالة تراس، عبر الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون عن أمله في أن تستعيد بريطانيا استقرارها “بسرعة”، فيما رأت وزارة الخارجية الروسية أن بريطانيا “لم تشهد مثل هذا العار من رئيس وزراء”.

“فوضى”

كانت عناوين الصحف الصادرة صباح الخميس أجمعت على وصف الأوضاع بأنها “فوضى” غداة جلسة كارثية في وستمنستر تحوّلت إلى “سوق مزايدات”.

واعتبرت صحيفة “ذا صن” أن ليز تراس باتت “محطمة”، و”سلطتها مهشمة بعد يوم سادته الفوضى العارمة”، مشيرة إلى “حكومة بصدد الانهيار أمام أعيننا”.

من جهتها اعتبرت صحيفة “ذا تايمز” اليمينية أن “رئيسة الوزراء تتمسك بالسلطة” ونقلت عن مؤيد لتراس في الحكومة قوله “القرار نهائي”.

وقال عضو حزب المحافظين إد فايزي إن “السبيل الوحيد للخروج من هذه الفوضى هو بتنحي ليز تراس وتعيين النواب المحافظين رئيسا جديدا للوزراء”.

“يجب أن ترحل”

وجاءت الدعوات الجديدة إلى التنحي بعدما استقالت وزيرة الداخلية سويلا برايفرمان أمس الأربعاء، وكان وزير المالية كواسي كوارتينغ المقرب من تراس قد أقيل على خلفية خطة خفض الضرائب واستبدل بجيريمي هانت الذي سارع إلى إلغاء الخطة بشكل شبه كامل.

وأوردت صحيفة “ديلي تلغراف” أن برايفرمان استقالت بعد “سجال مباشر محتدم” مع تراس وهانت “على خلفية مطالبتهما إياها بتليين موقفها في ملف الهجرة”.