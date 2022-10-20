للمرة الثالثة.. مجلس النواب اللبناني يخفق في انتخاب رئيس جديد للبلاد (فيديو)

أخفق مجلس النواب اللبناني اليوم الخميس وللمرة الثالثة في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفًا لميشال عون الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لتعذّر حصول أي مرشح على ثلثي الأصوات.

وحضر 119 برلمانيًا من أصل 128 نائبًا الجلسة العامة لمدة نصف ساعة، اليوم، وتتطلب قواعد الانتخابات نصابًا بثلثي أعضاء البرلمان المنقسم سياسيًا، مما يعني أنه لا يمكن لأي حزب أو تحالف أن يفرض خياره.

وأظهر فرز بطاقات التصويت وجود 55 ورقة بيضاء، بينما حصل السياسي ميشال معوض على دعم 42، بينما حملت الأصوات الباقية شعارات سياسية كان من بينها “دكتاتور عادل”.

وحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة القادمة في 24 أكتوبر/ تشرين الأول، وكان قد أفاد بانسداد الأفق في انتخاب رئيس للجمهورية، مشيرًا إلى أنه ينوي الدعوة إلى جلسات متقاربة في حال فشلت الجلسة.

وكان العديد من النواب قد شدّدوا على ضرورة الاتفاق والتفاهم على مرشح للتمكن من انتخاب رئيس جديد، باعتبار أن أي فريق لا يملك الأغلبية النيابية، فيما أعلن عدد من النواب أنهم سيقترعون اليوم بورقة بيضاء.

وتوقعًا لفراغ آخر، كثّف السياسيون جهودهم للاتفاق على حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس حكومة تصريف الأعمال، إذ يمكن أن تنتقل السلطات الرئاسية إلى الحكومة الجديدة.

وعقدت الجلسة الأولى في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، وأسفرت عن تصويت 63 نائبًا بورقة بيضاء، و36 نائبًا صوتوا للنائب ميشال معوض، ولم تعقد دورة ثانية لانتخاب رئيس للجمهورية بسبب فقدن النصاب.

وينتخب رئيس الجمهورية اللبنانية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين (86) من أصوات مجلس النواب في الدورة الأولى، وإذا لم يحصل المرشّح على أصوات ثلثي عدد النواب المطلوب للفوز، تجري عملية اقتراع جديدة ويكتفي المرشح بالغالبية المطلقة من الأصوات 65 صوتًا.

وتنتهي ولاية رئيس الجمهورية الحالي العماد ميشال عون في 31 من الشهر الجاري حيث انتخبه المجلس النيابي اللبناني في 31 أكتوبر/تشرين الأول عام 2016 لمدة 6 سنوات بعد شغور في موقع الرئاسة دام نحو السنتين ونصف السنة.

وسبق أن شغر منصب الرئيس عدة مرات منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.