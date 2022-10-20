العفو الدولية: السلطات المصرية تحتجز معارضين سياسيين في ظروف غير إنسانية بسجن بدر 3 الجديد

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، إنَّ السلطات المصرية تحتجز منتقدي الدولة ومعارضيها السياسيين في ظروف قاسية ولا إنسانية في سجن “بدر 3” الجديد.

وأضافت المنظمة في بيان أن السجناء يُحتجزون “في ظروف مروّعة وعقابية مماثلة، أو حتى أسوأ من تلك الموثقة باستمرار في مجمع سجون طرة سيئ السمعة”.

وأوضح البيان أن الزنازين “باردة” جدًا، “بينما تعمل أضواء الفلورسنت على مدار الساعة”، كما أن كاميرات مراقبة السجناء تعمل “في جميع الأوقات”.

وأضافت أن السلطات تحظر على السجناء “الوصول إلى المواد الأساسية مثل الطعام والملابس والكتب بشكل كافٍ، ويحرمون من أي اتصال بأسرهم أو محاميهم، بينما تُعقد جلسات تجديد احتجازهم عبر الإنترنت”.

وذكر بيان العفو الدولية أن “حالة وفاة واحدة على الأقل في الحجز” وقعت “منذ افتتاح السجن في منتصف 2022”.

ونقل البيان عن أنياس كالامار، الأمينة العامة للمنظمة قولها إن “مجمع سجون بدر افتُتح وسط صخب إعلامي من جانب السلطات، كما لو أن السجن الجديد يدل على تحسن في سجل مصر في مجال حقوق الإنسان”.

وأضافت “على النقيض، يواجه السجناء انتهاكات حقوق الإنسان نفسها التي عانت منها المرافق القديمة مرة بعد أخرى، مما يكشف عن غياب الإرادة السياسية من جانب السلطات المصرية لوضع حد لأزمة حقوق الإنسان في البلاد”.

وأشارت آنياس إلى أنه “لا يمكن لأي حملة علاقات عامة مهما بلغ صخبها أن تخفي سجل البلاد المتردي في مجال حقوق الإنسان الذي يتطلب إصلاحًا حقيقيًا من الحكومة”.

وقالت المنظمة إنها جمعت “أدلة من أقارب ومحامي السجناء المحتجزين لأسباب سياسية”، مشيرة إلى أنهم “نُقلوا جميعًا إلى سجن بدر 3 من سجني طرة 1و2 اللذين يخضعان لحراسة مشددة في منتصف 2022”.

وأضافت أن “العديد من السجناء محتجزون في انتهاك للقانون المصري، بعد أن تجاوزت فترة حبسهم الاحتياطي الحدود القانونية، في حين يُحتجز كثيرون تعسفًا في أعقاب محاكمات بالغة الجور”.

وطالبت المنظمة السلطات المصرية بضرورة الإفراج الفوري “عن جميع المحتجزين تعسفًا”، كما طالبتها “بحماية كافة المحتجزين في مصر من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، واحتجازهم في ظروف تتماشى مع القانون والمعايير الدولية، والسماح لهم فورًا بالاتصال بأسرهم ومحاميهم بمساحة خصوصية كافية”.

ودعت المنظمة السلطات المصرية إلى “أن تدعم بشكل كامل حقوق المحاكمة العادلة، وأن تكف عن عقد جلسات تجديد الحبس الاحتياطي عبر الإنترنت”.

#مصر: افتُتح مجمع سجون بدر وسط صخب إعلامي، كما لو أنه يدل على تحسن في سجل #مصر في مجال حقوق الإنسان، لكنه في الواقع مجرد محاولة من السلطات لتلميع صورتها قبيل #مؤتمر_المناخ المناخ #كوب27 https://t.co/DZtDagAKBs — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) October 20, 2022

وافتُتح مجمعا سجون بدر ووادي النطرون بعد مدة وجيزة من إطلاق السلطات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمصر في سبتمبر/أيلول 2021.

وبدأت السلطات في منتصف العام الجاري في نقل السجناء من مجمع سجون طرة إلى المرافق الجديدة.

ومن المقرر أن تستضيف مصر الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر السنوي لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ “كوب 27″، في شرم الشيخ خلال المدة من 6 إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.