اشتباكات في الضفة.. الاحتلال يقمع مسيرات لدعم نابلس وحملة مكثّفة لفك الحصار عنها (فيديو)

تصاعدت الاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، التي يعمّها الإضراب على خلفية استشهاد منفذ عملية حاجز مخيم شعفاط عدي التميمي. وكان لنابلس المحاصَرة وضع خاص، حيث اشتدت المواجهات وتكثّفت الحملات المطالبة بفك الحصار.

وشارك أهالي بلدة ترقوميا شمال غرب الخليل، اليوم الخميس، في مسيرة دعم وإسناد لأهالي مدينة نابلس المحاصرة، وتنديدًا بانتهاكات الاحتلال المستمرة في حق الفلسطينيين.

وأصيب شاب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات اندلعت في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله التي حاصرتها قوات الاحتلال ومنعت مركبات المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها.

كما أصيب عشرات المواطنين اليوم الخميس، بحالات اختناق خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، المشاركين في مسيرة لكسر الحصار على مدخل دير شرف غرب نابلس.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال قمعت المشاركين في المسيرة واستهدفتهم بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن فلسطينيَّيْن أصيبا بقنابل الغاز بشكل مباشر مما أدى إلى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين أصيب 17 آخرون بحالات اختناق.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق مختلفة اليوم الخميس في جسر حلحول ومدخل مخيم العروب شمالا ومثلث خرسا ومدخل مخيم الفوار جنوبا، أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز السام باتجاه الشبان ومنازل المواطنين.

تغطية صحفية: "قمع قوات الاحتلال لمسيرة أمام الطريق المغلق بالقرب من دير شرف قضاء نابلس، للمطالبة بإعادة فتحه". pic.twitter.com/zM5KDD0KM7 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 20, 2022

“حاصر حِصارك”

وأطلق مركز الإعلام في جامعة النجاح الوطنية، بالتعاون مع الجامعة، حملة “حاصر حصارك” لكسر الحصار على محافظة نابلس، وأكد أهميتها ودورها في كسر الحصار في ظل ما تمر به المدينة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الحملة تهدف لمساعدة الطلبة على العودة إلى مقاعد الدراسة، وتأتي لفك الحصار عن محافظة نابلس مؤكدة أن ما تعيشه المحافظة يستدعي وقفة من قبل المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته.

#شاهد| اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة الطور بالقدس المحتلة. pic.twitter.com/swIb1RDh8H — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 20, 2022

وفي هذا السياق كشفت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية في بيان اليوم الخميس، أن تراجعًا ملحوظًا طرأ على النشاط الاقتصادي في محافظة نابلس، التي تتعرض للحصار منذ 10 أيام.

وأشارت إلى أن ذلك كان بنسبة تزيد على 60% في الحركة التجارية، وإلى انخفاض الطاقة الإنتاجية للمنشآت الصناعية إلى النصف نتيجة إغلاق مداخل المحافظة وتقييد حرية حركة تنقل المواطنين والبضائع.

وأكدت الوزارة أن جهودا تبذل بالتنسيق مع القطاع الخاص ومختلف مؤسسات المجتمع المدني لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي على اقتصاد المحافظة.