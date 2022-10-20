الأزهر يرحب بإعلان أستراليا إلغاء اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل

رحب الأزهر الشريف، الخميس، بتراجع أستراليا عن اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على أن القدس كانت ولا تزال “عاصمة أبدية لدولة فلسطين”.

وجاء في البيان “يرحب الأزهر الشريف بإعلان أستراليا إلغاء اعترافها بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني”، مؤكدًا على أن القدس “كانت ولا تزال وستبقى العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية”.

وأضاف أن الأزهر يشدد على موقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ورفضه القاطع لأي إجراءات تعتدي على حقوق هذا الشعب المظلوم في استعادة أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وكانت أستراليا أعلنت، الثلاثاء الماضي، أنها لن تعترف بعد اليوم بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، متراجعة بذلك عن قرار مثير للجدل اتّخذته الحكومة المحافظة السابقة.

وأوضحت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أنّ وضع المدينة المقدّسة “يجب أن يتقرّر من خلال محادثات سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وليس من خلال قرارات أحادية الجانب”.

غير أن الوزيرة أكدت -في الوقت ذاته- على قوة علاقتها مع إسرائيل مشددة على أن أستراليا “ستظل دائمًا صديقة مخلصة لإسرائيل”.

وأشارت إلى التزام بلادها بحل الدولتين الذي تتعايش فيه إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية بسلام داخل حدود معترف بها دوليًا.

ولفتت في حديث للصحفيين إلى أن قرار حكومة رئيس الوزراء السابق سكوت موريسون عام 2018، أبعد أستراليا عن التناغم مع غالبية المجتمع الدولي، وأثار قلق إندونيسيا المجاورة ذات الأغلبية المسلمة.

يُشار إلى أنه في عام 2018، قالت حكومة موريسون إنها ستعترف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل لكنها لن تنقل سفارتها من تل أبيب حتى يتم التوصل إلى تسوية سلمية.

وفي عام 2017، اعترف الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترمب رسميًا بالقدس عاصمة لإسرائيل. وأثارت الخطوة الأمريكية احتجاجات واسعة في الأراضي الفلسطينية وعدة دول وسط إدانات من دول عربية وإسلامية.