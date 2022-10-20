إسماعيل رضوان للجزيرة مباشر: الضفة الغربية ستشهد تصعيدًا وسيرًا على درب الشهيد عدي التميمي (فيديو)

قال الدكتور إسماعيل رضوان -القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إن المقاومة لن تتوقف، وستشهد الضفة الغربية تصعيدًا للسير على درب الشهيد عدي التميمي، وفق قوله.

وأضاف في حديثه للجزيرة مباشر “لن تكسر جرائم الاحتلال الصهيوني إرادة الشعب الفلسطيني المقاوم، ولن تُوقف مسيرة المقاومة ولن يكسر شوكة المقاومة، وستكون النتائج عكسية على الاحتلال”.

واستطرد “ستكون الدماء الزكية لعدي وأمثاله وهذه البطولة الفذّة النوعية بركانًا على الاحتلال”.

ووجّه رضوان الشكر لكل من احتضنوا الشهيد عدي التميمي وتضامنوا معه، والذين اختاروا سلاح المقاومة من أبناء الشعب الفلسطيني.

والد الشهيد #عدي_التميمي للجزيرة مباشر: لم نتواصل مع عدي منذ تنفيذه لعمليته والاحتلال كان يطاردنا باستمرار pic.twitter.com/m6YlE9e8HT — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 20, 2022

وشدّد القيادي بحركة حماس على أن اختفاء عدي التميمي بعد تنفيذه العملية الأولى في مخيم شعفاط، ثم عودته لمطاردة الاحتلال يدلّل على هشاشة الأمن الإسرائيلي.

وتابع “بيت الاحتلال -الذي توعّد المقاومة والشعب الفلسطيني- أوهن من بيت العنكبوت، وهو كيان كرتوني. هذه رسالة لمن خُدع بالاحتلال الصهيوني وطبّع معه ظنًا منهم بأن الاحتلال ربما يحمي كياناتهم”، على حد تعبيره.

وتساءل “إن لم يقدر الاحتلال على حماية نفسه من بطل فلسطيني، فكيف سيحمي هؤلاء؟”.

والخميس، عمّ إضراب شامل محافظات الضفة الغربية كافة بما فيها القدس المحتلة، تلبية لدعوة حركة (فتح) وقوى وطنية وإسلامية، حدادًا على روح الشهيد عدي التميمي، وتنديدًا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

ومساء الأربعاء، استشهد عدي التميمي (22 عامًا) برصاص حراس أمن إسرائيليين عند مدخل مستوطنة (معاليه أدوميم) قرب القدس، عقب إطلاقه النار على أحدهما، بعد 11 يومًا من عمليات تمشيط إسرائيلية واسعة بحثًا عنه.

وردًا على اعتداءات إسرائيلية متواصلة، فتح عدي التميمي النار على حاجز شعفاط العسكري، في 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، فقتل مجندة إسرائيلية وأصاب آخرين بجروح، قبل أن يلوذ بالفرار.