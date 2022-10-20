“أفرجوا عن الأبرياء”.. وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام في طرابلس لأهالي سجناء ومختفين قسريًا (فيديو)

نظّم عدد من أهالي المختفين قسريًا في ليبيا وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام في طرابلس، للمطالبة بمعرفة مصير ذويهم والإفراج عنهم.

ورفع المحتجون، الخميس، لافتات مثل “سعادة النائب العام السجناء أمانة في عنقك”، و”الظلم ظلمات”، و”أولادنا ليسوا إرهابيين”، و”أفرجوا عن الأبرياء”.

وقال أحد المتظاهرين للجزيرة مباشر “نحن مهجرون من مدينة بنغازي دعونا للدولة المدنية ووقفنا لأجلها منذ البداية، ونحن الآن ندعو إلى تطبيق القانون”.

وأضاف “تجمع أهالي السجناء والمعتقلين اليوم أمام مجمع المحاكم في طرابلس وأمام مكتب النائب العام وطالبوا بإحالة السجناء إلى المحاكم”.

وتابع “كانت هناك وعود مباشرة، وكلمات جيدة جدًا (من المسؤولين) بخصوص المعتقلين والسجناء. إذا كان هناك مذنب فنحن لسنا فوق القانون”.

"محتجزون بلا تهمة".. وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام في #طرابلس لأهالي سجناء ومختفين قسرياً #ليبيا pic.twitter.com/TFDaa7akjZ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 20, 2022

ونشرت الأمم المتحدة في أغسطس/آب الماضي تقريرًا قالت فيه إن بعثتها وثقت “حالات اختفاء لمن يُنظر إليهم على أنهم معارضون سياسيون إضافة إلى ناشطين سياسيين من النساء والرجال ومدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء في البرلمان ومحامين وقضاة فضلًا عن مهاجرين وطالبي لجوء”.

وأضافت “لا يزال الافتقار إلى الحقيقة والعدالة بالنسبة للمفقودين يشكل مصدر قلق خطير لحقوق الإنسان، لذا يجب التحقيق في جميع حالات الاختفاء القسري وتقديم الجناة إلى العدالة”.