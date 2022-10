أحدثهم ليز تراس.. رؤساء وزراء بريطانيا أصحاب أقصر فترات في المنصب

استقالت ليز تراس رئيسة الوزراء في بريطانيا من منصبها، اليوم الخميس، بعد 44 يومًا على تسلّم عملها.

بذلك، ستدخل التاريخ بصفتها رئيسة الوزراء التي تولت المنصب لأقصر مدة، بعد أن حطمت الرقم القياسي الذي سجله رئيس الوزراء السابق جورج كانينغ.

وتأتي استقالة تراس بسبب برنامج اقتصادي أشاع الفوضى في الأسواق المالية ورفع تكلفة المعيشة، وأثار غضب كثيرين من أعضاء حزب المحافظين الذي تتزعمه.

وتراس رابع شخصية تتولى رئاسة الوزراء في غضون 6 أعوام بعد انتخابها، في سبتمبر/أيلول الماضي، زعيمة لحزب المحافظين بدعم من نحو ثلث نواب الحزب فقط.

وفي السياق، أنهى المحافظان بوريس جونسون وتيريزا ماي -سبقا تراس مباشرة في المنصب- خدمتيهما بالاستقالة القسرية، لكن كلًا منهما بقي أكثر من 3 سنوات في المنصب.

There will be a leadership election to be completed in the next week.

This will ensure we remain on a path to deliver our fiscal plans and maintain our country’s economic stability and national security.

I will remain as Prime Minister until a successor has been chosen.

— Liz Truss (@trussliz) October 20, 2022