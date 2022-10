ما احتمالية علم أمريكا بتحضير روسيا لهجوم نووي؟ خبراء يجيبون

“من شبه المؤكد أن تعلم الولايات المتحدة -في وقت مبكر- ما إذا كانت روسيا تستعد لشن هجوم نووي في أوكرانيا”، بحسب خبراء في الأسلحة النووية يرون أن موسكو قد ترغب بشدة في أن يُعرف تحضيرها لذلك.

وأثار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إمكان استخدام الأسلحة النووية إذا تعرضت “وحدة أراضي” روسيا أو وجودها للتهديد، على حد تعبيره.

وقد يعني إعلان موسكو، الجمعة، ضمّها 4 مناطق أوكرانية -تحتلّها بشكل جزئي- أن روسيا قد تفكّر في الرد على الهجمات على تلك الأراضي بضربة نووية.

وفي حال حدوث هذا التصعيد، قد يتجلّى على شكل سلاح نووي تكتيكي أصغر، يُرجح إطلاقه على صاروخ إسكندر بالستي قصير المدى، وفق الخبراء أنفسهم.

وبينما يقلل المحللون العسكريون من أهمية تهديدات موسكو في الوقت الحالي، يقول مسؤولون أمريكيون إنهم لم يروا أي نشاط يشير إلى مثل هذه الخطط.

يقول بافيل بودفيغ -الباحث في معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح في جنيف- لوكالة فرانس برس إن التحضير لشنّ أي هجمات سيكون واضحًا.

وفي 2017، صدر تقرير عن المعهد يحدد 47 موقعًا للتخزين النووي في جميع أنحاء روسيا (12 منشأة على المستوى الوطني و35 قاعدة).

وتراقب الأقمار الاصطناعية الاستخباراتية والعسكرية التابعة للولايات المتحدة ودول أخرى هذه المواقع بشكل دائم، ويمكن مراقبتها من كثب أكثر عبر أقمار اصطناعية تجارية، مثلما يظهر في الصور المحدثة بانتظام لأنشطة المنشآت النووية الكورية الشمالية.

ويرى بودفيغ أن روسيا نشرت رؤوسها الحربية النووية الاستراتيجية أو بعيدة المدى في الميدان على صواريخ وقاذفات وغواصات.

لكن أسلحتها النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية -يصل عددها إلى 2000 تقريبًا- مخزّنة وغير مثبّتة على مركبات توصيل مثل نظام صواريخ إسكندر، بحسب بودفيغ.

💬 President #Putin: We are witnessing the gruelling process of the forming of a more just world order 🌐

❌ The old unipolar hegemony is inexorably collapsing.

This is an objective reality that the West is categorically refusing to accept. pic.twitter.com/ebst2sPX5A

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) September 29, 2022