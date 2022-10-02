إصابة جندي إسرائيلي في إطلاق نار بالضفة.. ومجموعة “عرين الأسود” تتبنى الهجوم (فيديو)

أصيب جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، في إطلاق نار قرب مدخل مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وبحسب قناة (كان) الإسرائيلية الرسمية، نُقل الجندي إلى المستشفى لتلقي العلاج من دون التطرق إلى حالته الصحية أو إذا كانت حياته في خطر.

وقالت القناة إن إطلاق النار هو الثاني في الضفة الغربية خلال أقل من 24 ساعة.

وأعلنت مجموعة “عرين الأسود” في نابلس، أنها استهدفت “بوابل من الرصاص قطعان المستوطنين ومن رافقهم من جنود الاحتلال على حاجزي عورتا وحوارة”.

وأكدت وقوع عدد من الإصابات في صفوف المستوطنين وجنود الاحتلال. قائلة “العرين قول وفعل”.

وتشهد الضفة الغربية مواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي أسفر عن استشهاد 88 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 6 آلاف و700 منذ بداية العام.