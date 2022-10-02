تركيا.. العثور على طائرة شراعية لمنفذتي هجوم مرسين (فيديو)

عثرت قوات الأمن التركية على طائرة شراعية (باراموتور) استخدمتها منفذتا هجوم مرسين لدخول الأراضي التركية من سوريا.

وأكد وزير الداخلية سليمان صويلو أن منفذتي الهجوم على مقر للشرطة بولاية مرسين دخلتا الأراضي التركية قادمتين من مدينة منبج السورية.

وأشار إلى أنّ المنفذتين حلقتا مدة تتراوح بين 12ـ13 ساعة، ووصلتا قرب شاطئ بقضاء طرسوس في ولاية مرسين.

وتم العثور في منطقة “تشوبلو” على أجزاء من الطائرة الشراعية التي استخدمتها المنفذتان.

والثلاثاء الماضي، أعلن صويلو مقتل شرطي وإصابة آخر بجروح في هجوم مسلح استهدف مقرًا للشرطة بولاية مرسين جنوبي البلاد.

وأوضح أن منفذتي الهجوم امرأتان تنتميان إلى حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة تنظيمًا إرهابيًا.

وقال “حصلت اشتباكات بين الإرهابيتين والعناصر الأمنية وخلالها تمكنت العناصر الأمنية من إصابة الإرهابيتين، وعندما أدركتا أنهما لن تتمكنا من الفرار قامتا بتفجير نفسيهما”.