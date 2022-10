أوكرانيا تستعيد سيطرتها الكاملة على مدينة ليمان الاستراتيجية وحليف بوتين يلوّح بـ”النووي”

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، استعادة مدينة ليمان الاستراتيجية في منطقة دونيتسك شرقي البلاد من القوات الروسية، مما دعا حليف وثيق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى التلويح باستخدام محتمل لأسلحة نووية محدودة القوة.

وقال زيلينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي “تم تطهير ليمان بالكامل اعتبارًا من الساعة 12:30 (3+ بتوقيت غرينتش)”.

ومساء السبت، أعلن زيلينسكي رفع العلم الأوكراني في سماء ليمان، لكنه قال إن الاشتباكات متواصلة في المدينة بين القوات الأوكرانية والروسية.

وجاءت استعادة المنطقة، أمس السبت، بعد يوم واحد فقط من إعلان بوتين ضم ما يقرب من خُمس مساحة أوكرانيا بما في ذلك دونيتسك حيث تقع ليمان، إلى جانب وضع المناطق التي جرى ضمها تحت المظلة النووية الروسية، بينما نددت كييف والغرب بالخطوة التي عملت روسيا جاهدة على إضفاء طابع رسمي عليها بعد استفتاءات أُجريت بتلك المناطق.

Ukrainian Air Assault Forces are entering Lyman, Donetsk region. #UAarmy has and will always have the decisive vote in today's and any future "referendums". pic.twitter.com/gGIIk9rNkG

وأعلن جنود أوكرانيون استعادة ليمان في مقطع فيديو تم تسجيله أمام مبنى مجلس البلدية وسط ليمان ونُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية قبل ذلك بساعات أنها ستسحب القوات من المنطقة نظرًا لوجود “تهديد بالمحاصرة”.

يشار إلى أن القوات الروسية استولت على ليمان في مايو/أيار الماضي، واستخدمتها مركزًا للوجستيات والنقل لعملياتها في شمالي منطقة دونيتسك. وتمثل استعادتها أكبر انتصار لأوكرانيا في ساحات الحرب منذ الهجوم المضاد الخاطف الذي شنته في منطقة خاركيف بالشمال الشرقي الشهر الماضي.

وتعهد الرئيس الأوكراني بمزيد من النجاحات السريعة في إقليم دونباس الذي يشمل منطقتي دونيتسك ولوهانسك الخاضعتين للسيطرة الروسية إلى حد كبير.

"Passenger drop-off point" is written on a road sign next to a destroyed ruscist tank. Balaklia, Izyum, Lyman – this was its final stop. With each new #UAarmy strike the dilapidated tram of russia’s invasion is set further back. pic.twitter.com/EL1ZtNr4dI

— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 1, 2022