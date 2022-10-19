سياسة|القدس

قاوم الاحتلال بشراسة رغم إصاباته.. لحظة تنفيذ عدي التميمي عملية إطلاق النار قبل استشهاده شرقي القدس (فيديو)

19/10/2022-|آخر تحديث: 20/10/202212:05 AM (مكة المكرمة)

وثّق مقطع فيديو لحظة تنفيذ الشهيد الفلسطيني عدي التميمي عملية إطلاق النار مساء اليوم الأربعاء عند مدخل مستوطنة (معاليه أدوميم) شرقي القدس المحتلة.

وأظهر الفيديو مقاومة التميمي لقوات الاحتلال بشراسة، واستمراره في إطلاق النار رغم الإصابات التي تعرض لها وسقوطه أرضًا مرات عدة قبل استشهاده.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن قوات الاحتلال قتلت التميمي، منفّذ عملية مخيم شعفاط التي وقعت قبل أيام وأدت إلى مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة جنود آخرين بجروح خطيرة.

ونقلت شبكة قدس الإخبارية عن الصحفي الإسرائيلي هاليل روزين قوله “وقفت المنظومة الأمنية الإسرائيلية بأكملها على قدميها لاعتقال عدي التميمي بعد انسحابه من مكان عـملية إطلاق نار، وأخيرًا وصل ونفذ عملية أخرى بعيدًا عن المكان الذي توقعّوا أنه يتواجد فيه، كيف يحدث مثل هذا الشيء؟”.

وطاردت قوات الاحتلال التميمي لما يقرب من 11 يومًا بعد تنفيذه عملية مخيم شعفاط.

وابتكر شباب شعفاط حيلة لإرباك الاحتلال، تمثلت في حلق رؤوسهم تمامًا حتى يصبحوا متشابهين مع التميمي.

المصدر : الجزيرة مباشر