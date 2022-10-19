قاوم الاحتلال بشراسة رغم إصاباته.. لحظة تنفيذ عدي التميمي عملية إطلاق النار قبل استشهاده شرقي القدس (فيديو)

وثّق مقطع فيديو لحظة تنفيذ الشهيد الفلسطيني عدي التميمي عملية إطلاق النار مساء اليوم الأربعاء عند مدخل مستوطنة (معاليه أدوميم) شرقي القدس المحتلة.

وأظهر الفيديو مقاومة التميمي لقوات الاحتلال بشراسة، واستمراره في إطلاق النار رغم الإصابات التي تعرض لها وسقوطه أرضًا مرات عدة قبل استشهاده.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن قوات الاحتلال قتلت التميمي، منفّذ عملية مخيم شعفاط التي وقعت قبل أيام وأدت إلى مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة جنود آخرين بجروح خطيرة.

ونقلت شبكة قدس الإخبارية عن الصحفي الإسرائيلي هاليل روزين قوله “وقفت المنظومة الأمنية الإسرائيلية بأكملها على قدميها لاعتقال عدي التميمي بعد انسحابه من مكان عـملية إطلاق نار، وأخيرًا وصل ونفذ عملية أخرى بعيدًا عن المكان الذي توقعّوا أنه يتواجد فيه، كيف يحدث مثل هذا الشيء؟”.

إصابة حارس أمن إسرائيلي بإطلاق نار نفذه فلسطيني قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرق #القدس pic.twitter.com/RgKtKSHfUN — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 19, 2022

وطاردت قوات الاحتلال التميمي لما يقرب من 11 يومًا بعد تنفيذه عملية مخيم شعفاط.

وابتكر شباب شعفاط حيلة لإرباك الاحتلال، تمثلت في حلق رؤوسهم تمامًا حتى يصبحوا متشابهين مع التميمي.

مشهد مؤثر جداً خلال اشتباك البطل عدي التميمي مع الاحتلال حتى آخر قطرة من دمه قبل أن يرتقي إلى العلا شهيداً !!

ما أعظمها من نهاية تليق بالبطل، رحمك الله يا تميم يا فخر فلسطين، بل يا فخر أمة الإسلام أجمعين !! pic.twitter.com/uapa26TshH — جهاد حِلِّس (@jhelles) October 19, 2022

١٠ أيام وهم يبحثون عنك، لم يجدوك.

فذهبت إليهم كراراً لتنفيذ عمليتك الثانية بعد قتل الضابط الصهيونيّ الأول.#عدي_التميمي، الاسم الفدائيّ لفلسطين. pic.twitter.com/5fXNuYdLpc — الأُمَمِي (@oumami_qouds) October 19, 2022