حملة اعتقالات واسعة.. الاحتلال يواصل حصار نابلس ويشتبك مع فلسطينيين قرب رام الله (فيديو)

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تشديد إجراءاتها وحصارها العسكري لنابلس لليوم التاسع على التوالي، كما اقتحمت بلدة يعبد والقرى المجاورة جنوب غرب جنين، في حين اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها حي أم الشرايط بمدينة البيرة في رام الله.

يأتي ذلك، بينما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية شملت 18 مواطنا بينهم لاعب المنتخب الفلسطيني للتايكوندو أنس الدجاني من القدس.

لحظة اعتقال قوات الاحتلال الشاب المقدسي أنس الدجاني من شارع صلاح الدين صباح اليوم pic.twitter.com/NwGbiRtPHb — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 19, 2022

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجز حوارة جنوب نابلس شمالي الضفة للخارجين منها صباح الأربعاء، كما تواصل إغلاق حاجز دير شرف غربا بالسواتر الترابية والمكعبات الأسمنتية.

وشهدت حواجز صرة والمربعة وبيت فوريك والحمرا شرق وشمال نابلس، وعورتا جنوبا، أزمة سير خانقة منذ ساعات الصباح، بسبب عمليات التفتيش والتدقيق بهويات المواطنين الذين يمرون عبر هذه الحواجز.

في السياق، نقلت الوكالة الفلسطينية عن مصادر أمنية قولها إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد ودهمت منازل ومصالح تجارية في منطقة النبعة وفتشتها واستولت على كاميرات تسجيل، وكثفت من وجودها العسكري في محيط قرى طوره والطرم وأم دار ومغيرا وبلدة عرابة.

كما نفّذت قوات الاحتلال حملات تمشيط وتفتيش واسعة في محيط قرية الجلمة شمال شرق جنين، بينما اقتحمت قرى رمانة وعانين والطيبة غرب المدينة، ونصبت حواجز عسكرية متنقلة مما أدى الى إعاقة تحركات المواطنين.

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من القدسhttps://t.co/ww22duIGP0 pic.twitter.com/BmTdOwb6pD — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 19, 2022

والثلاثاء، أصيب ثلاثة عمال بالرصاص في الخليل وآخرون بالاختناق في رام الله ونابلس والخليل، واعتقلت قوات الاحتلال 23 مواطنا من عدة محافظات، في حين جدد المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك، ودنسوا الحرم الإبراهيمي، واعتدوا على المواطنين والمزارعين وسرقوا ثمار الزيتون في أنحاء متفرقة.