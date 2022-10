تسجيل صوتي يكشف علاقة برلسكوني مع بوتين وتبادلهما الهدايا

أثار رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، الأربعاء، الجدل بعد نشر تسجيل صوتي مسرب له يكشف فيه عن علاقة تربطه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتبادلهما الهدايا، كما يعرب أيضًا عن خشيته من تسليح أوكرانيا.

وأكد مساعدون لبرلسكوني أنه قد أسيء فهمه، لكن هذا الجدل يهدد بإحراج حلفاء رئيس الوزراء الأسبق في ائتلاف بقيادة اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني، وهم يتحضرون لتشكيل حكومة جديدة في أعقاب انتخابات الشهر الماضي.

وتدعم ميلوني بشدة أوكرانيا وعقوبات الاتحاد الأوربي ضد روسيا، لكن كلًا من برلسكوني وحليفها الآخر، رئيس الرابطة، ماتيو سالفيني يحتفظان بعلاقات دافئة مع بوتين.

وعنونت صحيفة “لاريبوبليكا” على صفحتها الأولى “ميلوني رهينة مناصرين لروسيا”، بينما وصفت تقارير أخرى غضبها من أحدث زلة للملياردير وقطب الإعلام الإيطالي.

وظهر التسجيل السري في وقت متأخر الثلاثاء، ويروي فيه برلسكوني كيف أحيا العلاقات مع الرئيس بوتين صديقه القديم.

وقالت وكالة أنباء لابرس، على موقعها، إن هذه التعليقات جاءت خلال اجتماع لنواب حزب فورتسا إيطاليا هذا الأسبوع.

وبحسب التسجيل الذي نشرته “لابرس”، قال برلسكوني: “لقد تواصلت قليلًا مع الرئيس بوتين.. في عيد ميلادي أرسل لي 20 زجاجة من الفودكا ورسالة لطيفة للغاية”.

وأضاف “رددت بإرسال زجاجات لامبروسكو (نبيذ أحمر) له ورسالة لطيفة مماثلة”.

ونفى متحدث باسم برلسكوني (86 عامًا) أنه أعاد إحياء العلاقات مع بوتين، قائلًا إن رئيس الوزراء الأسبق كان يخبر البرلمانيين “قصة قديمة تتعلق بحدث يعود إلى سنوات عديدة”.

After months of promoting Russian propaganda…In a leaked audio, Berlusconi confirms he has “re-established relations” with Putin, & shared “love letters” & vodka.

NATO must stop sharing intelligence w the Meloni gov’t, which is riddled with Putin allies. pic.twitter.com/phdNK8UgG3

— Rula Jebreal (@rulajebreal) October 18, 2022