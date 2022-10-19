تركيا تختبر إطلاق صاروخ باليستي محلي فوق البحر الأسود (فيديو)

قالت وسائل إعلام تركية، الثلاثاء، إن تركيا اختبرت إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى تم تطويره محليا فوق منطقة البحر الأسود.

ونشرت وسائل إعلام محلية مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لعملية إطلاق الصاروخ.

وقالت إن الصاروخ أُطلِق من منصة متنقلة في بلدة ريزي الساحلية المطلة على البحر الأسود في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.

وأضافت أن الصاروخ الذي أُطلِق عليه اسم “تايفون” حلّق لمسافة 561 كيلومترا ليصيب هدفا قبالة مدينة سينوب الساحلية.

TAYFUN Balistik Füzesinin Test Atışı Gerçekleştirildi! – TÜRKİYE'NİN EN UZUN MENZİLLİ FÜZESİ TAYFUN — SavunmaSanayiST.com (@SavunmaSanayiST) October 18, 2022

وكثفت تركيا من جهودها في السنوات الأخيرة بمجال الصناعات العسكرية والدفاعية، ونجحت في إنتاج طائرات مسيّرة وصواريخ وأسلحة وذخائر محليا.

وأعلنت أنقرة، في يونيو/حزيران الماضي، البدء في بناء صناعة غواصة بتصميمات ومكونات محلية، كما أن لديها مشاريع مختلفة تحت التنفيذ لتصنيع دبابة قتال رئيسية ومقاتلة بدون طيار محليا.

Türkiye'nin yeni yerli balistik füzesi "TAYFUN", Rize'den Sinop açıklarına test atışı kapsamında fırlatıldı. TAYFUN, 458 saniyede 561 kilometre uzaklıktaki hedefi başarıyla vurdu. Böylece 300 km barajı bu atışla aşılmış oldu. (ROKETSAN) pic.twitter.com/ewpUSSN9yw — YERLİ ÜRETİM (@UretimYerli) October 18, 2022