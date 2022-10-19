سياسة|تركيا

تركيا تختبر إطلاق صاروخ باليستي محلي فوق البحر الأسود (فيديو)

تركيا صاروخ تايفون
منصة الإطلاق المتنقلة قبل إطلاق الصاروخ (تويتر)
19/10/2022-|آخر تحديث: 19/10/202201:23 AM (مكة المكرمة)

قالت وسائل إعلام تركية، الثلاثاء، إن تركيا اختبرت إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى تم تطويره محليا فوق منطقة البحر الأسود.

ونشرت وسائل إعلام محلية مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لعملية إطلاق الصاروخ.

وقالت إن الصاروخ أُطلِق من منصة متنقلة في بلدة ريزي الساحلية المطلة على البحر الأسود في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.

وأضافت أن الصاروخ الذي أُطلِق عليه اسم “تايفون” حلّق لمسافة 561 كيلومترا ليصيب هدفا قبالة مدينة سينوب الساحلية.

وكثفت تركيا من جهودها في السنوات الأخيرة بمجال الصناعات العسكرية والدفاعية، ونجحت في إنتاج طائرات مسيّرة وصواريخ وأسلحة وذخائر محليا.

وأعلنت أنقرة، في يونيو/حزيران الماضي، البدء في بناء صناعة غواصة بتصميمات ومكونات محلية، كما أن لديها مشاريع مختلفة تحت التنفيذ لتصنيع دبابة قتال رئيسية ومقاتلة بدون طيار محليا.

المصدر : الألمانية + وسائل إعلام تركية