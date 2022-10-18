صحيفة سويدية تنشر مقطعا يُظهر فقدان جزء من خط نورد ستريم (فيديو)

نشرت صحيفة (إكسبريسين) السويدية مقطع فيديو يُظهر فقدان جزء من خط (نورد ستريم 1) لنقل الغاز الروسي إلى أوربا، في بحر البلطيق.

وذكرت الصحيفة أنه يبدو من المقطع أن جزءا من الخط طوله 50 مترا مفقود في المنطقة، حيث وقعت انفجارات الشهر الماضي.

وقُدرت قوة الانفجار الذي وقع منذ ثلاثة أسابيع بنحو 2.3 درجة على مقياس ريختر لقياس الزلازل، وبدأت السلطات في ألمانيا والسويد والدنمارك تحقيقا في الانفجار.

ويمر خط (نورد ستريم 1) عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا قادما من روسيا.

وانتقد الكرملين، الثلاثاء، التحقيق الجاري بشأن تسرب الغاز من خطي نورد ستريم 1 و2.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين “مما نسمعه من تصريحات في ألمانيا أو فرنسا أو الدنمارك، يتم ترتيب هذا التحقيق بطريقة تلقي اللوم على روسيا، وهو أمر سخيف”.

وأضاف “روسيا لن تفجّر خطي أنابيب تابعَين لها”، معبّرا عن أسفه لأن “التحقيق برمته يجري ضمن مجموعة صغيرة جدا جدا من دون مشاركة روسيا التي هي شريك في ملكية خط أنابيب الغاز”.

وطلبت روسيا مرارا أن تشارك في التحقيق الذي أجرته عدة دول يعبرها الخطان، واتهمت الدول الغربية بالوقوف وراء الانفجارات التي تسببت في حدوث هذه التسربات من خطي أنابيب الغاز اللذين لم يكونا مشغلين حينها ولكن يحتويان على الغاز.

وفتحت روسيا تحقيقا في التفجيرات على الرغم من عدم امتلاكها القدرة على التحقيق في الموقع. وأكد بيسكوف أن المحققين الروس “يقومون بعملهم”.