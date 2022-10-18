فشل الموساد.. ماليزيا تنقذ فلسطينيا اختُطف في كوالالمبور وحققت معه إسرائيل عبر الفيديو

أشادت وزارة الداخلية الفلسطينية، الثلاثاء، بجهود السلطات الماليزية في إنقاذ مواطن فلسطيني من سكان قطاع غزة اختطفه جهاز الموساد الإسرائيلي من ماليزيا.

وفككت المخابرات الماليزية خلية تعمل لصالح الموساد داخل البلاد، تمكنت من اختطاف خبير فلسطيني في تكنلوجيا المعلومات وسط العاصمة كوالالمبور في 28 سبتمبر/أيلول الماضي.

وكشف موقع (نيو ستريتس تايمز) الماليزي، أمس الاثنين، عن تمكن مخابرات البلاد من الوصول إلى المواطن الفلسطيني في غضون 24 ساعة من اختطافه وتأمين مغادرته.

عاجل | مصادر للجزيرة: السلطات الماليزية حررت فلسطينيا من #غزة اختطفه الموساد الإسرائيلي في كوالالمبور

عملية الاختطاف جرت أواخر سبتمبر الماضي والموساد استعان لتنفيذها بعملاء ماليزيين

المخابرات الماليزية استطاعت الوصول لمكان الخاطفين واعتقالهم وتحرير الناشط خلال 24 ساعة#ماليزيا — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 17, 2022

وقال التقرير إن الاستخبارات الإسرائيلية جنّدت مواطنين ماليزيين لمطاردة أعضاء من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في ماليزيا، موضحًا أنهم تعقبوا مواطنَين يُعتقد أنهما من المقاومة الفلسطينية وسط العاصمة كوالالمبور.

وأفادت مصادر أن “عملاء الموساد الماليزيين أخطؤوا في تحديد هوية الشخص المطلوب، فاعتقلوا شخصا آخر، وأن الموساد الإسرائيلي حقق مع الشاب الفلسطيني عبر الفيديو من تل أبيب، بشأن ارتباطه بكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس”.

الصحفي الاسرائيلي يوسي ميلمان: خلل في نشاط الموساد في ماليزيا، هذا هو نتيجة "الاستعانة بمصادر خارجية" والتخلي عن "جهود الإسرائيليين" في الوجهات التي يوجد بها خطر، فبحسب المنشورات، جند الموساد خلية محلية للقيام بعمليات ضد خبراء حماس وفشلت المهمة. — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 17, 2022

وتابع الموقع: “اعترض الفريق هدفين فلسطينيين بعد 10 مساءً في 28 سبتمبر، عندما كان الثنائي -وكلاهما من خبراء برمجة الكمبيوتر- على وشك دخول سيارتهما بعد تناول العشاء في مركز تجاري قريب”.

وأضاف وفقا للمخابرات الماليزية “نزل 4 رجال من سيارة بيضاء وتوجهوا إلى سيارة الفلسطينيين وقاموا بجرّ السائق من داخلها إلى سيارتهم بالقوة”.

وحذر المختطِفون -وفق المصدر ذاته- صديق المختطَف من الاقتراب، فركض لطلب المساعدة، وتمكن أفراد الأمن من تتبع السيارة التي توجهت نحو منزل ريفي.

المراسل السياسي لموقع "واللا" العبري، براك رافيد: "ما حدث في ماليزيا يمثل أكبر فشل لجهاز الموساد خلال السنوات الماضية". pic.twitter.com/KvlQmv9SWR — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 18, 2022

ونقل الموقع عن مصدر مطلع على القضية قوله إن “المجندين الماليزيين ربما أخطؤوا بترك صديق المختطف يفلت، كما أنهم فشلوا في تغطية وجوههم ولوحة السيارة”، وهو ما ساعد على الوصول إليهم بسهولة.

عاجل | مصادر للجزيرة: العملاء الماليزيون المتورطون في اختطاف الناشط الفلسطيني دربهم الموساد في دول أوربية#ماليزيا #غزة #حماس — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) October 17, 2022

وأفاد الموقع الماليزي أن “استنطاق الخبير الفلسطيني تم تحت التعذيب وأنه تمركز حول خبرته في تطوير تطبيقات الحاسوب، وقوة حماس في تطوير البرمجيات، وعن أعضاء كتائب القسام”.

وأصيب الضحية بجروح في رأسه ورجليه وأماكن أخرى من جسده، ورجحت الشرطة الماليزية التخطيط للتخلص منه بعد إنهاء التحقيق معه.

حول الكشف عن احباط ماليزيا عملية اختطاف ناشط في حماس نفذها الموساد في كوالامبور الشهر الماضي. هذا يسلط الضوء على الحرب السرية التي تشنها إسرائيل ضد حماس ومحاولة منعها من حيازة قدرات علمية وتقنية قد تمكنها من حيازة مقدرات تكسر التوازن القائم حاليا ولو في مجالات محددة. (1-7) — د.صالح النعامي (@salehelnaami) October 18, 2022

في مايو/أيار 2021، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاحتلال أعلن الحرب على حركة حماس في جميع أنحاء العالم، وقال مسؤولون إسرائيليون إنهم “سيطاردون كل قادة حماس أينما كانوا”.

وفي 21 أبريل/نيسان 2018 قُتل فادي محمد البطش (35 عامًا) وهو أستاذ فلسطيني وعضو في حركة حماس، بإطلاق نار من سيارة في كوالالمبور، واتهمت عائلته الموساد بالوقوف وراء مقتله.

ونفى جهاز استخبارات الاحتلال ضلوعه في ذلك على الرغم من أن حماس ألقت القبض على رجل اعترف بتكليف الموساد بالوظيفة.