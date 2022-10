شاهد: أعضاء خلية الموساد في ماليزيا التي اختطفت فلسطينيا بعد القبض عليها

نشرت وكالة الأنباء الماليزية مقطع فيديو يُظهر أعضاء الخلية المحلية التي جندها الموساد الإسرائيلي، واختطفت خبيرا فلسطينيا بمجال تكنولوجيا المعلومات في سبتمبر/أيلول الماضي.

ويُظهر المقطع أعضاء الخلية وهم يدخلون أحد المباني، وقالت الوكالة إن محكمة في العاصمة كوالالمبور وجهت إلى أعضاء الخلية تهمة الاختطاف.

وذكرت الوكالة أن عدد أعضاء الخلية يبلغ 11 فردا، بينهم امرأة.

ونجحت قوات الأمن الماليزية في تحرير الفلسطيني بعد اختطافه من مركز تجاري واقتياده إلى منزل ريفي في ضواحي العاصمة.

وذكرت مواقع ووسائل إعلام ماليزية أنه تم التحقيق مع الفلسطيني -وهو خبير في البرمجة- تحت التعذيب.

وأشارت إلى إصابته بجروح في رأسه ورجليه وأماكن أخرى من جسده، ورجّحت الشرطة الماليزية التخطيط للتخلص منه بعد إنهاء التحقيق معه.

وفي أبريل/نيسان 2018، قُتل فادي محمد البطش (35 عامًا) وهو أستاذ جامعة فلسطيني متخصص في الهندسة الكهربائية بعد إطلاق الرصاص عليه من سيارة في كوالالمبور.

واتهمت عائلة البطش جهاز الموساد بالوقوف وراء مقتله.

ونفى جهاز استخبارات الاحتلال اغتيال البطش، لكن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة ألقت القبض على رجل اعترف بضلوع الموساد.

