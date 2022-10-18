حقوقي أمريكي: حجب 75 مليون دولار من المساعدات عن مصر غير كاف.. وحقوق الإنسان تزداد سوءا منذ 2013 (فيديو)

قال المدير التنفيذي لمشروع الديمقراطية بالشرق الأوسط ستيفن ماكنري، إن فقدان مصر 75 مليون دولار إضافية من المساعدات العسكرية الأمريكية بسبب مخاوف تتعلق بسجل القاهرة في حقوق الإنسان، “خطوة إيجابية لكنها ليست كافية لردع السلطات هناك”.

وفنّد خلال مقابلة مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء الاثنين، الآراء التي تبرر تصرّف السلطات المصرية بوجود تعريفات مختلفة لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هناك إعلانا عالميا لحقوق الإنسان صادر عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ومصر واحدة منها، وهذا يعني أن أي انتهاك في منطقة ما لا يُعد مختلفا عن انتهاكه في مكان آخر.

وأكد ماكنري أن مصر تراجعت تراجعا دراماتيكيا على مستوى حقوق الإنسان على مدى السنوات الماضية، مشيرا أن الوضع زاد سوءا بعد الانقلاب العسكري عام 2013.

ومنع عضو ديمقراطي كبير في مجلس الشيوخ الأمريكي تمويلا عسكريا لمصر بقيمة 75 مليون دولار، بسبب مخاوف تتعلق بسجل القاهرة في حقوق الإنسان بما في ذلك احتجاز سجناء سياسيين.

وقال رئيس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ السناتور باتريك ليهي في بيان “يجب أن نأخذ هذا القانون على محمل الجد، لأن الوضع الذي يواجه السجناء السياسيين في مصر مؤسف”.

ستيفن ماكنري المدير التنفيذي لمشروع الديمقراطية: الحوار الوطني مخيب للآمال ولا أرى أي تحسن على صعيد حقوق الإنسان في #مصر pic.twitter.com/SCj2kEH6b6 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 17, 2022

ورحّب ماكنري بإطلاق السلطات المصرية سراح مئات المعتقلين مؤخرا، لكنه أشار إلى وجود عشرات الآلاف من معتقلي الرأي في السجون، فضلا عن إعادة اعتقال أشخاص أُفرِج عنهم سابقا.

وقال إن هناك انطباعا سائدا لدى الجهات الحقوقية بأن الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية -من إفراج عن عدد قليل من المعتقلين وعقد حوار سياسي- هي إجراءات مؤقتة، تسبق ضيافة مصر لمؤتمر المناخ الذي ستحتضنه الشهر المقبل.

وأضاف أن الحوار الوطني كان مخيبا لآمال الكثير من المصريين، حيث يعتقد العديد منهم أنه يأتي ضمن حملة علاقات عامة تهدف إلى تجميل صورة الدولة من دون تحقيق شيء على أرض الواقع، ولم يُفضِ إلى أي تغييرات سياسية أو حقوقية.

ومنذ أن دعا السيسي في 24 أبريل/نيسان الماضي إلى هذا الحوار وحتى 15 سبتمبر/أيلول الماضي، وصل عدد المفرَج عنهم الحاصلين على عفو في قضايا “رأي” إلى ما لا يقل عن 243، وفق رصد لوكالة الأناضول، في حين يقبع نحو 60 ألف شخص في السجون لأسباب سياسية.