وزنه 80 كيلوغراما.. العثور على ثعبان ضخم داخل حافلة مدرسية في الهند (فيديو)

تمكنت السلطات الهندية من انتشال ثعبان ضخم من داخل حافلة مدرسية بولاية أوتار براديش بعد جهود استمرت نحو ساعة، يوم الأحد.

وكان الثعبان -الذي يبلغ طوله 3.5 مترات ووزنه نحو 80 كيلوغرامًا- مختبئًا تحت مقعد حافلة مدرسة حكومية.

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل يُظهر مسؤولًا في إدارة الغابات يحاول سحب الثعبان العملاق الذي تشبث بقوة بمحرك الحافلة.

وتمكن أحد المسؤولين من انتشال الثعبان بعد محاولات عديدة، وسط هتافات من المتفرجين الذين شاهدوا الحدث عبر نوافذ الحافلة.

واستمرت عملية السيطرة على الثعبان نحو ساعة، ثم أُطلِق سراحه بأمان في غابة دالماو.

ولم يُعرف بالتحديد كيف تمكن الثعبان من دخول حافلة المدرسة، وذكرت تقارير أن الثعبان طمع في الانقضاض على ماعز كانت تتجول حول الحافلة عندما كانت متوقفة في قرية السائق.

Most reluctant student…

Python in the engine of the school bus at Raibareli. pic.twitter.com/YC9TadaW0v

— Susanta Nanda (@susantananda3) October 16, 2022